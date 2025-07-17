伊朗外長：感謝中方寶貴支持　對抗西方封鎖、加入中國戰略框架　

▲中共中央政治局委員、外交部長王毅16日在天津會見伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨16日在天津會見伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。根據中國外交部官網消息指出，雙方重申中伊友誼歷久彌堅，並表達進一步深化全面戰略夥伴關係的共同意願。阿拉奇也當面感謝中方長期以來的寶貴支持，表示伊方對發展對華關係堅定不移。

王毅表示，中伊建交超過半個世紀，兩國關係經受住國際風雲考驗，始終保持平穩健康發展。作為全面戰略夥伴，中方將繼續支持伊方捍衛國家主權和民族尊嚴，支持伊方抵御強權政治和霸凌行徑，支持伊方通過政治談判維護自身合法權益，支持伊方秉持睦鄰友好原則，同周邊鄰國持續改善發展關係。「中方願同伊方一道努力，深化互信、加強合作、擴大交往，推動中伊關係行穩致遠。」

阿拉奇「感謝中方給予伊方寶貴支持，表示伊方發展對華關係的意志更加堅定不移，伊中全面戰略夥伴關係潛力巨大，前景廣闊。」伊方支持中方的上合組織輪值主席國工作和籌辦天津峰會，願加強兩國高層交往、深化互利合作，繼續同中方堅定相互支持。

雙方就伊朗核問題交換意見。阿拉奇重申，伊朗明確不發展核武器，同時不放棄和平利用核能的正當權利，願在平等尊重前提下盡快同各方開展談判協商，尋求政治解決伊朗核問題的途徑。

王毅表示，中方一貫反對使用武力或以武力相威脅，主張通過對話協商化解分歧。中方重視伊方不發展核武器的承諾，尊重伊朗和平利用核能的權利，讚賞伊朗通過外交手段爭取和平，支持伊朗同各方保持對話勢頭，願繼續為促進伊朗核問題的解決和中東地區的穩定發揮建設性作用。

▲伊朗外長阿拉奇指出，「感謝中方給予伊方寶貴支持 」。（圖／翻攝大陸外交部官網）

國際舞台來看，阿拉奇此行赴華意義深遠，不僅明確支持中國擔任上合組織輪值主席國的各項工作，也高度重視即將登場的天津峰會。上合組織對伊朗來說，是打破西方封鎖、融入歐亞經濟循環的一條活路。天津峰會也是伊朗向區域夥伴展示「睦鄰友好」誠意的國際舞台。

核問題來看，「伊核問題」仍是伊朗與西方對立難解到問題，阿拉奇重申「不發展核武器」立場，強調和平利用核能的正當權利不可剝奪，王毅則再次重申中國在伊核問題上的一貫立場，反對武力威脅，支持對話解決，尊重伊朗和平核能權利，面對西方「極限施壓」，中國堅持的理性，是伊朗最能清晰接收的戰略訊號。

經貿層面來看，2025年5月，中國自伊朗進口原油同比增長35%，反映在石油美元結算幾近癱瘓之際，兩國透過本幣結算與CIPS（人民幣跨境支付系統）建立新通道，也為伊朗經濟帶來喘息空間。