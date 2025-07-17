中壢越式按摩一條街被抄了！全套加2千勾老司機...香豔辣妹曝光

▲中壢警方查獲越式1200按摩店以加價2000元暗藏性交易。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢警方接獲檢舉在中壢區環西路某越南養生館內從事非法性交易，只要按摩1200元再加價2000元可進行性交易，員警隨即持搜索票進入執行搜索，將負責人51歲楊姓男子、工作人員2人及從事性交易之越籍女子帶回，並查扣不法所得與相關證物，依法送辦。

▲警員入內搜索查扣監視器主機、鏡頭、潤滑油、保險套及帳冊等證物。（圖／中壢警分局提供）

中壢區環西路堪稱越南按摩一條街，短短不到200公尺就有5、6家以越式按摩店，每小時價格也從當初的999元漲到1200元；網友PO文「環西路越式1200不明原因被警方衝入」，原來是中壢警分局日前接獲檢舉，指稱該越南養生館店疑似暗藏非法性交易，遂由行政組結合興國、中壢、青埔三所組成專案小組，並報請桃園地方法院核發搜索票後執行。

▲▼將楊姓負責人、工作人員及從事性交易之越籍女子帶回（圖／中壢警分局提供）

經員警佈線蒐證見時機成熟，於16日23時許，詢問店內有越南籍穆姓女子表示可以自按摩1200元再加價2000元進行性交易，員警隨即持搜索票進入執行搜索。現場將51歲楊姓負責人、工作人員2人及身著清涼的穆姓女子帶回，並查扣監視器主機、鏡頭、潤滑油、保險套、現金7000元及帳冊等證物。訊後，楊嫌依妨害風化罪嫌移送偵辦，穆女依違反社會秩序維護法裁罰。

中壢分局長林鼎泰表示，警方持續針對易衍生妨害風化之特種營業場處加強查察，呼籲業者切勿以身試法，挑戰公權力，警方將持續強化情資蒐報及打擊力道，維護轄區治安。