劉錦璋與周台英同為論文發表人？爆料者道歉了「和女足抽血無關」

▲同為師大老師的教授劉錦璋，因在社群平台公開嗆受害學生遭網友炎上。（翻攝自師大官網／Threads）

圖文／鏡週刊

台灣師範大學爆出《人體研究法》醜聞，女足隊遭學生踢爆教練周台英以畢業學分威脅學生配合國科會研究計畫抽血，引發社會譁然。不過，昨（16日）有一名莊姓網友爆料同為師大教授劉錦璋，與周台英教練關係密切，且共同掛名關於女足實驗的論文，不過稍早，莊姓網友現身道歉，向劉錦璋公開道歉，稱自己編造論文，該論文子虛烏有。

劉錦璋因嗆一句「整個師大都要跟你道歉嗎」被網友炎上，雖事後在私人社群無奈表示，「我到底嗆什麼聲，我罵到誰、傷害誰了」，然而大街罵人，小巷道歉再度引發網友不滿。昨一名莊姓網友稱，挖到劉錦璋與涉案女足教練周英台，至少有2篇共同掛名關於女足實驗的論文。

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該名莊姓網友昨（16日）在Threads指出，2022年3月劉錦璋與女足教練周台英，以及另一名陳姓教老師，共同掛名一起發表研究《補充L-精胺酸八週對女子足球選手之無氧動力、肌肉損傷與發炎反應之影響》研究，另一篇則是由周台英與劉錦璋指導的碩士論文，標題為《探討補充L-瓜胺酸八週對於女子足球選手無氧動力、肌肉損傷及發炎反應之影響》。文章一曝光，再度點燃網友怒火，紛紛「的確是共犯」「出來道歉」。

不過稍早劇情急轉直下，該爆料網友今（17日）早在Threads上對劉錦璋公開發出道歉聲明，表示因為使用了來自Gemini的錯誤且未查證過的資訊，不實指控台灣師範大學劉錦璋教授跟最近的女足抽血事件有關這件事，要鄭重地向劉錦璋教授說聲最誠摯的對不起，這一切都源於一時查資料興奮過頭，沒有再三確認、二次考證，就輕率發表言論。

▲該爆料網友今（17日）早在Threads上對劉錦璋公開發出道歉聲明。（翻攝自Threads）

回顧整起事件，台師大受害女足淚控，教練周台英因執行《國科會精準運動科學研究專案計畫》長達數年以畢業重要學分威脅，連續14天配合抽血每日3次，並從早上5時起床做到晚上9時，補貼費用還被以「球隊經費」的名目回收，消息曝光，引發社會譁然，不過同為台師大教授劉錦璋卻在受害女同學文章底下，留言「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」一番言論，遭大票網友炎上撻伐。

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