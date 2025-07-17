　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

劉錦璋與周台英同為論文發表人？爆料者道歉了「和女足抽血無關」

同為師大老師的教授劉錦璋，因在社群平台公開嗆受害學生遭網友炎上。（翻攝自師大官網／Threads）

▲同為師大老師的教授劉錦璋，因在社群平台公開嗆受害學生遭網友炎上。（翻攝自師大官網／Threads）

圖文／鏡週刊

台灣師範大學爆出《人體研究法》醜聞，女足隊遭學生踢爆教練周台英以畢業學分威脅學生配合國科會研究計畫抽血，引發社會譁然。不過，昨（16日）有一名莊姓網友爆料同為師大教授劉錦璋，與周台英教練關係密切，且共同掛名關於女足實驗的論文，不過稍早，莊姓網友現身道歉，向劉錦璋公開道歉，稱自己編造論文，該論文子虛烏有。

劉錦璋因嗆一句「整個師大都要跟你道歉嗎」被網友炎上，雖事後在私人社群無奈表示，「我到底嗆什麼聲，我罵到誰、傷害誰了」，然而大街罵人，小巷道歉再度引發網友不滿。昨一名莊姓網友稱，挖到劉錦璋與涉案女足教練周英台，至少有2篇共同掛名關於女足實驗的論文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名莊姓網友昨（16日）在Threads指出，2022年3月劉錦璋與女足教練周台英，以及另一名陳姓教老師，共同掛名一起發表研究《補充L-精胺酸八週對女子足球選手之無氧動力、肌肉損傷與發炎反應之影響》研究，另一篇則是由周台英與劉錦璋指導的碩士論文，標題為《探討補充L-瓜胺酸八週對於女子足球選手無氧動力、肌肉損傷及發炎反應之影響》。文章一曝光，再度點燃網友怒火，紛紛「的確是共犯」「出來道歉」。

不過稍早劇情急轉直下，該爆料網友今（17日）早在Threads上對劉錦璋公開發出道歉聲明，表示因為使用了來自Gemini的錯誤且未查證過的資訊，不實指控台灣師範大學劉錦璋教授跟最近的女足抽血事件有關這件事，要鄭重地向劉錦璋教授說聲最誠摯的對不起，這一切都源於一時查資料興奮過頭，沒有再三確認、二次考證，就輕率發表言論。 

該爆料網友今（17日）早在Threads上對劉錦璋公開發出道歉聲明。（翻攝自Threads）

▲該爆料網友今（17日）早在Threads上對劉錦璋公開發出道歉聲明。（翻攝自Threads）

回顧整起事件，台師大受害女足淚控，教練周台英因執行《國科會精準運動科學研究專案計畫》長達數年以畢業重要學分威脅，連續14天配合抽血每日3次，並從早上5時起床做到晚上9時，補貼費用還被以「球隊經費」的名目回收，消息曝光，引發社會譁然，不過同為台師大教授劉錦璋卻在受害女同學文章底下，留言「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」一番言論，遭大票網友炎上撻伐。

在 Threads 查看
在 Threads 查看


更多鏡週刊報導
「第8天兩手血管已抽不到」抽到第6針才放過　台師大女足淪為血牛影片曝光
曾是女足傳奇！「亞洲一姐」教練背景曝光　竟為研究逼學生14天每日抽血3次換學分
女足抽血案校方避重就輕！　國科會要台師大「好自為之」！最重懲處曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳梨載愛妻被掃射後超淡定！　1小時後才到警局
受害女學生淚訴「父自責沒背景」　網161字曝大實話
台電員工觸電命危！搶修工作照曝：3天沒睡幾小時
被女足退隊！女學生「深夜暖舉曝光」　萬人感動：她真的很棒
阿拉斯加7.3強震！　眾人撤離畫面曝光
誇張！桃園罷免選舉公報直接綁「反罷文宣」　綠要求徹查
川普手背「神秘瘀青」曝光　白宮緊急出面解釋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

未來一周至少2個颱風　粉專：熱帶系統下周三通過台灣附近

藍委三問鬆綁美豬牛限制換關稅　衛福部只重申科學分析不多談

劉錦璋與周台英同為論文發表人？爆料者道歉了「和女足抽血無關」

史萊姆黏土硼超標！醫師：刺激孩子皮膚恐成「煮熟的蝦子」

「整個師大都要跟你道歉？」　師大兼任助教挺學生：個人願意

女足隊受害學生淚訴「父自責沒背景」　網友161字曝大實話

被女足退隊那天！女學生「深夜1暖舉曝光」　萬人感動：她真的很棒

台中家長注意！5款史萊姆黏土硼超標...最高8.6倍　緊急下架

全台海拔最高星巴克將熄燈！結束22年營業　清境8月新規劃曝光

台師大女足「血液檢體」去向不明　衛福部長表態：要查清究責

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

【喝一口就猜對】女盲猜瓶裝水全答對！根本品水師

【見路邊有秋田犬超興奮】鏡頭一轉...自家狗勾滿臉氣噗噗XD

未來一周至少2個颱風　粉專：熱帶系統下周三通過台灣附近

藍委三問鬆綁美豬牛限制換關稅　衛福部只重申科學分析不多談

劉錦璋與周台英同為論文發表人？爆料者道歉了「和女足抽血無關」

史萊姆黏土硼超標！醫師：刺激孩子皮膚恐成「煮熟的蝦子」

「整個師大都要跟你道歉？」　師大兼任助教挺學生：個人願意

女足隊受害學生淚訴「父自責沒背景」　網友161字曝大實話

被女足退隊那天！女學生「深夜1暖舉曝光」　萬人感動：她真的很棒

台中家長注意！5款史萊姆黏土硼超標...最高8.6倍　緊急下架

全台海拔最高星巴克將熄燈！結束22年營業　清境8月新規劃曝光

台師大女足「血液檢體」去向不明　衛福部長表態：要查清究責

東亞盃足球錦標賽　中華女足0比2不敵南韓

藏壽司首次聯名史努比　13款限量扭蛋7/25登場

辛曉琪驚曝住院！　病房外目睹「遺體蓋布」…心惆悵：走時都一樣

高雄男免費爽看日韓巨星演唱會　被抓包假冒電視台SNG工程師

小港機場爆糾紛！叫多元化計程車接人被趕　醉男飆罵航警

鄭宗哲MiLB專訪揭旅美心路：初戀太太攜手追夢、王建民棒球啟蒙

駁「例行賽一條龍、季後賽一條蟲」　恩比德：我出場時間變更多

6歲男童亂闖病房　以為「7個月女嬰是洋娃娃」重摔在地上殺死

「灘岸火殲」105榴砲也出動　東引指揮部聯合反登陸作戰

南投轎車墜山谷！「1男噴飛30m深谷」頸椎斷裂慘死　1人自行脫困

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

生活熱門新聞

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

周台英道歉信被轟爛！台師大緊急刪文

薇帕今生成午後影響台灣！　下週「具威脅性」熱帶低壓發展

薇帕颱風估今生成　最新路徑曝光

每天都要喝「一款湯」！台男罹大腸癌

AV女優自嘲「燃燒生命」　達人曝可能連2天

國科會主委警告：台師大好自為之！

被爆亂當學生　劉錦璋嗆「就是要教訓你」

醫師點出台師大抽血案「3大疑點」

好市多女客「打破酒瓶」踢到車底　特斯拉全錄下

彤彤被逼抽血休學：可以還我畢業證書嗎

薇帕颱風今生成　專家：「北移靠台灣」雨彈炸3區

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

25歲鮮肉激吻紅姐！檢驗陽性大崩潰

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

周台英道歉信被轟爛！台師大緊急刪文

台灣有機會！川普爆「將宣布一些不錯協議」：其餘150國徵同樣關稅

鳳梨街頭被開槍　疲老闆IG限動「再繼續啊」秒刪

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面