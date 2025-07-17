「要看病」百歲翁不肯離開醫院　北投警耐心安撫助返家

▲北投分局永明派出所員警見老翁獨自一人坐在北榮急診室，火速將他帶回派出所並聯繫家屬。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名98歲曾姓阿公日前記錯就醫時間，獨自一人前往台北榮總門診，卻因日期記錯、加上疑似輕微失智，堅持不肯離開。院方見狀憂心，通知警方協助，北投分局永明派出所員警獲報後趕抵現場，體恤老翁年事已高、天氣又炎熱，先帶回派出所安置休息，遞上食物與飲水，並透過系統聯繫到焦急尋人的家屬，順利讓阿公平安返家。

據了解，當時執勤的余莉芃、施冠宇警員與實習生陳冠瑜巡邏時，接獲榮總駐警通報，一名高齡長者獨坐急診室許久，神情迷惘不願離去。警方到場發現，曾姓阿公是為了看診才出門，卻搞錯日期，堅持一定要等醫生看病。考量他體力狀況與安全，警方協調院方檢查無虞後，才將其接返派出所照顧。

▲余莉芃（中）、施冠宇警員與實習生陳冠瑜 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

曾妻接獲來電時感動不已，表示早上就發現先生外出，沒想到一整個上午未歸，正準備報警，便接到警方通知：「真的是太感謝你們了！」

北投警也呼籲，家中如有年邁長輩，應多加關懷照顧，並建議讓其配戴能辨識身分的項目，如聯絡卡、手環等，萬一走失也能儘速協尋，避免意外發生。