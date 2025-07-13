北京爽玩5天！他「靠1檔ETF股息」旅費全包了　一年爽出國2次

▲原PO靠00919股息，每年出國爽玩兩次。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

不少人積極存股，盼著靠被動收入能提早退休。而一名網友分享，他存了51張群益台灣精選高息（00919），6月領到3萬6千多元的股息後，決定與媽媽一起出國旅遊，而他才從大陸玩回來，對自己信心喊話離3萬元被動收入越來越近了。文章引發網友熱議，「我這月含919、712、583，也領快6萬！」

一名網友在臉書公開社團《2881富邦金控》表示，最近他與媽媽才從大陸玩回來，而這趟北京之旅完全是由00919的股息支出，「每一年都能安排1至2次的國外旅遊，提前感受一下退休後的生活！」

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原PO也大方分享收益分配明細，擁有51100股的他，在6月一口氣領到3萬6792元股息，扣掉作業匯款費10元，等於躺著3萬6782元入帳，原PO也信心喊話「離短期目標被動收入每月3萬的腳步越來越近了。」

底下引來網友熱議，「也感謝00919這次配息，我端午節過後去北京自由行，人相對少、很悠閒」、「我這月含00919、00712（復華富時不動產）、00583（長城環亞控股），也領快6萬」、「0056、00878、00919；0056、00878、00713這些都是老哏的公式了」、「存51張了！加油」。

以上周五（11日）收盤價來看，00919股價為21.48元，而原PO共有51100股，換算市值約109萬7988元。

事實上，00919配息頻率採取3、6、9、12月每季配息，00919最近一次配息0.72元維持新高，觀察成立以來9次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72元。

不過00919在6月進行換股大調整，增加金融及擴大航運股佔比，同時6月除息配息來源「資本利得」提高，玩股網的玩股神探解析，前者換股意味著基金對景氣循環的敏感性顯著提高，後者未來若股市因國際政治如川普效應造成劇烈波動，配息雙位數的榮景可能難以持續。