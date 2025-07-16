網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

記者蕭筠／台北報導

麥當勞近日被發現外送飲料杯換上新裝，從「塑膠杯蓋」變成「紙封膜」，但遭到多數網友轟「這是在整人吧」、「看著就很不耐」，引發熱烈討論。針對紙封膜飲料杯是否會容易造成飲料溢漏、就口喝過飲料的紙杯口是否會迅速軟化，《ETtoday新聞雲》實測一次看。

▲麥當勞近日被發現外送飲料的塑膠杯蓋變成紙封膜杯蓋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼麥當勞紙封膜飲料杯冷飲、熱飲都適用。

一名網友近日在Threads上發文表示，點麥當勞外送卻發現飲料杯改了新包裝，從原先的塑膠杯蓋換成紙封膜，「第一次看到，但灑的整個都是，如果點餐客人沒有買袋子的話，應該會整個紙袋都濕掉、破掉。」原PO也透露紙封膜洞口大很多，而且喝起來的紙感怪怪的，最後只能拿細吸管喝。

貼文一出引發熱烈討論，不少網友紛紛留言「感覺好不方便喔」、「這感覺倒掉整杯就掰掰了」、「這是在整人吧」、「這沒拿穩容易打翻」。

記者前往麥當勞蘆洲三民餐廳實測外送紙封膜飲料杯，可以看到飲料杯經過左右搖晃後，並不會造成飲料外漏，反倒是原本的塑膠杯蓋因無法完全密合較容易有飲料灑出；而紙封膜上面的4個氣孔主要是為因應有氣飲料帶氣體關係，但也不容易溢漏，至於就口位置也不會因為一直喝飲料而出現軟化情形；封膜飲料杯除冷飲外，包括熱飲也適用。

事實上，台灣為亞洲目前唯一測試外送紙封膜飲料杯國家，其他僅有歐洲零星市場進行測試，業者指出，塑膠杯蓋的塑膠量相較紙封膜的塑膠量，後者比前者少了92%，可大幅降低塑膠用量。目前僅有蘆洲三民餐廳就外送飲料杯改用紙封膜進行測試，未來將根據顧客回饋及使用情形評估調整。