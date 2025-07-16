桃園蘆竹區明辦送煞儀式　在地居民見公告傻眼：「朝九晚五」8小時是哪招？

▲日前，桃園市蘆竹區南興水岸公園發生輕生事件，當地將於7月16日舉行送煞儀式。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖、文／CTWANT

日前，桃園市蘆竹區南興水岸公園發生輕生事件，當地將於明（16）日舉行送煞儀式。但在公告上，整個時間將從上午9時至下午5時，持續整整8小時，加上路線疑似經過當地鬧區，引起民眾反彈：「從來沒聽過要辦8小時這麼久的！」不過也有知情者出面解釋，大部分的時間其實是法會祈福、誦經，真正送煞的時間大約是當天下午3點到3點30分左右，有忌諱的民眾避開此時段即可。

近日，有民眾在桃園各地區性臉書社團張貼公告資訊提醒，蘆竹區南興里的河濱公園，即將在明（16）日上午9點至下午5點舉辦「祈福送煞公益法會」，呼籲民眾「如非必要，請勿在外逗留，以免沖煞。」公告中則指出，法會結束之後，立即送上貨車，即刻送往預定地點，路線行經當地榮興路、中正路、榮興橋、中正北路，「如有造成不便之處請見諒，慶祝平安吉祥」。

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（圖／翻攝FB／再出發，蘆竹南崁資訊大小事資訊分享團（2）） （圖／翻攝FB／再出發，蘆竹南崁資訊大小事資訊分享團（2））

不過在消息曝光後，引發不少在地人反彈：「這跟我之前聽過的時間不太一樣，通常都是深夜的幾個小時，如果是平日的整天又涵蓋主幹道，真的很難避開。」、「從沒看過時間長達8小時那麼久，那附近的店家還要不要做生意？」、「真正要回避是法會結束，送煞隊伍開始走這路線的時間吧？ 直接寫送煞8小時是哪招？」

對此，有知情者出面解釋，送煞法會本身的時程規劃中，上午9點到下午2點多主要各種祈福、誦經儀式，真正送煞的移動時間，則是從下午3點起到約3點30分之間，懇請在地鄉親在這段時間迴避公告路線即可。

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