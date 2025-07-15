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進藤喜彥的蘋果創作心法　曝超狂「Mac Studio+螢幕」搬國外工作

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果15日邀請日台混血、擁有37萬訂閱的 YouTuber 進藤喜彥分享使用Apple生態系工作流的「創作心法」，他透露自己從小時候就是配著YouTube影片長大，很早就下定決心要成為全職創作者，在還沒有「成名」前，也曾經每個月收入只有一萬多元，但堅持成為他最後完成夢想的契機，同時他也透露自己超狂的行徑，曾經為了達到「完美」，將整台M2 Max Mac Studio甚至還有Display整套搬到國外開工，只為了讓顏色最正確，讓現場媒體直呼，「真的太厲害啦！」

▼進藤喜彥以分享自身生活、好市多開箱等受到粉絲喜愛。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 進藤喜彥 。（圖／記者蘇晟彥攝）

進藤喜彥從6年前開始創作，至今已經累積超過300多部影片，內容以生活系列為主，包含 Vlog、旅遊、情侶 QA、精品及 Costco 開箱等，談到他的創作啟蒙，他說自己從小YouTube文化就很盛行，從小就是吃著飯、配著YouTube影片長大，所以從那個時期開始，就有想要當YouTube的想法萌生，自己曾經因為很愛跳舞，想要有屬於自己的舞蹈影片，跑去詢問專業的影像工作室，雖然第一支影片獲得甜甜價，但對當時還是學生的他已經是能負擔的極限，在之後逐漸提高的預算讓他吃不消，就萌生了想要自己學會拍攝、剪輯的念頭，來將預算能夠降到最低。

他回憶，在20歲的時候，自己女朋友送了一台GoPro給他，於是在出國旅遊時拍攝、剪輯了第一支影片，一步一步靠著自己摸索iMovie剪輯，完全自學，正式成為他創作旅程的開始。為了給自己壓力，也是給自己一個「承諾」，從決定踏上YouTuber這個行業後，他堅持一定要周更，一直創作到現在持續六年都沒有食言，至今也累積了37萬的粉絲。

▼進藤喜彥到目前都是獨立進行創作，從攝影到剪輯都是一手包辦。

▲▼ 進藤喜彥 。（圖／記者蘇晟彥攝）

談到創作設備，進藤喜彥語帶興奮的分享，自己從小時候就是果粉，從入手的第一個「iPod Shuffle」後，就徹底被整個OS生態系給迷住，他說，朋友們在最早時也曾建議他說，「為什麼不用Windows系統？」但他覺得OS系統就是一個很獨立的系統，在這裡可以把所有事情做到極致，不管是影像創作、教色等等，而且用了之後就真的完全脫離不了。

同時，他也分享自己目前使用的各項設備，包含

．主力剪輯怪獸 Mac Studio (M2 Max)：用於處理 4K 高畫質、時長 20-40 分鐘的影片，能輕鬆應對大量特效和音軌，完全不會延遲（Lag）。
．高效能行動工作站 Mac mini (M4)：解決了以往需要攜帶巨大螢幕出國的困擾，在需要高效能處理大型專案時，會帶出國使用，兼具效能與便攜性。
．輕量級差旅夥伴 MacBook Air (M4)：在工作量不大、僅需文書處理、寫腳本或進行「粗剪」時攜帶，主打輕便。
．自由的創意畫布 iPad Pro (M4) + Pencil Pro：用於繪製分鏡、動畫，或在 Final Cut Pro for iPad 上進行手繪特效，自由度極高。
．不可或缺的核心「iPhone」：聽寫功能： 因不會打字（注音/拼音），所有文字溝通（腳本、回覆訊息）完全依賴語音輸入，是無法或缺的功能。

他分享，自己Mac Studio (M2 Max)是他用來剪輯的主要工具，一些比較大的專案、需要顏色比較準確的，都可以應付大量的音軌、特效，他也分享自己一個「超狂經驗」，就是曾經在把整套Mac Studio (M2 Max)搬到國外，甚至連Display都直接搬過去，只為了自己影片的色彩最正確，讓現場的媒體都驚呼連連。 但是隨著其他設備的上市，現在如果要出國，也必須應付大型的工作，就會帶著MacBook Air或是Mac mini出場，就已經足夠應付絕大多數的工作場合。

▼進藤曾經將整套ac Studio (M2 Max)帶到國外工作，只為了影片能最完美呈現。

▲▼

最後他也分享，其實創作過程很辛苦，自己在訂閱數很少的時候，一個月可能只有1.5萬左右收入，還要靠家裡幫忙，但「不要猶豫，踏出第一步最重要」，也給所有想要踏入這行的創作者一些建議，那就是「拒絕公式化」，只要找到自己的特色、想法，不要盲從所謂的成功密技，徹底發揮自己個人魅力才是關鍵。

而在創作初期，其實可以透過手上現有的設備，像是iPhone等開始，先踏出第一步才是最重要，但在後期開始上軌道後，投資高效能的設備就能顯著提升工作效率，他也大讚整個蘋果系列「這些都是值得的！」

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