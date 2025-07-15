幕後／罷免倒數！民進黨估「6+4」名單　兩地仍是激戰區

▲「護國大遶境」誓師。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免首波投票倒數11日，相較第二階段結果是駭人聽聞的31：0，藍營第三階段重拳出擊，司法戰、媒體戰連環轟炸，一時之間罷團確實難以招架，原本一度上看下架12席的氣勢銳減，罷團對三階段結果預測也轉趨保守，有多選區陷入五五波拉距。而若成功挺過罷免危機，憋屈已久的藍委們已醞釀「大報仇」，重演國會改革「火熱戰況」，綠營則坦言，前段時間選情稍冷，但在陸戰啟動後已經回穩，目前評估「6+4」，北市、台中仍是兵家必爭之地。

之前藍營荒腔走板的二階死亡連署、大量抄寫名冊，加上綠營最後一刻臨送秋波，罷免團體最終取得31：0戰果，士氣高昂進入第三階段，一度上看下架12席以上的藍委。然而，總統賴清德十講狀況連連、成為破口，讓藍營撿到槍，也順勢拉抬聲勢，而進入短兵相接的陸戰階段，藍營數位大咖明星輪流站台，砲轟賴政府攻勢一波波，確實讓國民黨對罷免選情轉趨樂觀，最新評估已來到「4+2」。

儘管如此，綠營內部仍維持評估「6+4」，希望催出5成投票率往6成邁進，如此才可通過25%門檻，剩下同意、不同意雙方對決，考量要翻轉國會席次，目前仍以12席為目標。

北市為例，藍綠都視為罷免重點區域，尤其是王鴻薇、徐巧芯「雙姝」連動，在蔣萬安回防本命區中山北松山後，激戰程度不斷升高，讓綠營評估罷免一度告急，但王鴻薇在生日時許下的「大罷免大成功」 願望，卻因口誤點燃引信，加上北市藍營對罷團小動作不斷，不管是否合規定，一見看板就檢舉，仇恨值居高不下，讓綠營原先認為冷下去的選區再度升溫，「雙姝」仍然是罷免指標標的。

新北包含爭議不斷的葉元之在內，綠營想力拼「2+1」，失言不斷的汐止廖先翔也是鎖定目標之一，至於桃園，牛煦庭面臨黨內整合問題、本身仇恨值不低，又在私人社群批評罷免團體是垃圾，讓他仍是綠營鎖定對象之一，而另一立委涂權吉選區結構原本就偏綠，也被藍營列為危險名單，綠營則希望拚出「1+1」。台中也是罷免指標區域，尤其羅廷瑋、廖偉翔仇恨值高，綠營與罷團也已完成整合。

另外最為指標就是花蓮，民進黨中央將全部人力、資源放在花蓮，盼「擒賊先擒王」，劍指國民黨團總召傅崐萁，但黨內對於罷免掉傅崐萁的評估仍相當保守。傅崐萁幾場大造勢都完全展現陸戰動員能力，即便議長張峻表態力挺、魏家暗中相助，但要撼動花蓮傅氏王朝仍有一定難度。