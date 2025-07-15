交保後換帳號串證+要求刪對話　豐原5口命案關鍵李女太扯被收押

▲台中地院說明羈押禁見理由，李女不僅要求證人刪對話紀錄，還企圖影響證人證述。（圖／合成照）



記者白珈陽／台中報導

台中豐原1家5口命案，台中地檢署14日拘提涉案的李姓團購主到案，並聲押禁見獲准。台中地院今天說明裁定羈押理由，原來李女在交保後不只向銀樓「隔空串證」，還要求證人刪除對話紀錄，及偷偷更換LINE帳號與其他證人聯繫，企圖影響證述，實在非常誇張。

台中地院指出，經法官訊問，認為依照被告（李女）的供述，及證人證述、非供述證據等資料，足認李女涉犯詐欺取財、行使偽造準私文書、恐嚇取財等罪嫌疑重大。

法院說，李女在案發後指示證人刪除對話紀錄，到案後又更換LINE帳號，並有傳送訊息要求證人改使用其他帳號聯繫及傳送訊息影響證人證述的舉動，足認李女有煙滅證據及勾串證人之虞，有羈押原因及必要性，裁定羈押禁見。可抗告。

除了法院說明部分，李女還曾在5日交保後不久，就在某銀樓臉書留言，提醒銀樓「警方可能會上門詢問，請據實以告」，結果隔天就被王家友人胡姓男子揭發，成為串證鐵證。

本案發生在2日晚間，王姓1家人被發現陳屍豐原租屋處，檢警根據相關證物，查出王家大女兒於去年6月透過張姓美容師認識李姓團購主，李女隨後以「代購黃金換取佣金」為由，涉嫌逐步誘騙王家，最後以違約為由，導致王家抵押機車、公寓，甚至借下高利貸，王家5人最終因無力償還借款，決定共赴黃泉。