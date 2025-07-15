114歲馬拉松傳奇殞落！　返回印度家鄉「過馬路」被車撞死

▲2013年，101歲的辛格（Fauja Singh）在香港參加馬拉松。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

馬拉松傳奇、114歲的辛格（Fauja Singh）將近90歲才開始跑馬拉松，並以超高齡選手身分，打破多個年齡層的多項世界紀錄，卻於14日驚傳車禍去世，消息已獲他的跑步俱樂部證實。

辛格位於倫敦的跑步俱樂部兼慈善組織「城市裡的錫克教徒」（Sikhs In The City）證實，辛格返回位於旁遮普省（Punjab）小村莊比亞斯平（Beas Pind）的家鄉時，「在住家附近過馬路，卻遭遇車禍，最終傷重不治。」

該組織形容，辛格是「人類精神的代表，正能量的化身」，宣布將加倍努力籌措資金，興建辛格的紀念會館，「讓我們能延續他的精神，鼓勵世界保持健康、積極向上。」

1911年4月1日，辛格出生於印度旁遮普省一個農民家庭，當時還受到英國統治。他年輕時就是一位狂熱的業餘跑步運動員，但在印巴分治時期放棄了這項運動，直到子女與愛妻接連過世，才決心重新尋找人生方向，1990年代移居倫敦，並且開始挑戰馬拉松。

2000年，89歲的辛格在倫敦參加人生第一場馬拉松，並以6小時54分完賽，隨後迅速成名。接下來幾年，他以超高齡身分參與多場賽事，2003年在多倫多以5小時40分完賽，成為個人最佳成績，年滿100歲之後仍繼續跑馬拉松，激勵了無數運動員，直到2013年才宣布退休，但仍喜歡在賽事中為選手加油。