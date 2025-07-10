洛杉磯隧道坍塌「15名工人」受困失聯　搶救現場畫面曝光

▲洛杉磯施工中隧道坍塌。（圖／翻攝自X）
記者吳美依／綜合報導
美國洛杉磯威爾明頓（Wilmington）9日晚間發生隧道坍塌事故，至少15名工人受困其中，並且一度與外界失聯。但根據abc7最新消息，受困工人們目前已經獲救。
CBS等外媒報導，這起事故發生在晚間8時左右，當時現場至少有15名工人。逾百名警消與救難人員已經趕赴現場。
BREAKING: A tunnel collapsed in Los Angeles, California— Culture War Report (@CultureWar2020) July 10, 2025
???? Up to 15 workers trapped
Suburb of Wilmington,
Location near Figueroa and Lomita. pic.twitter.com/e4SpbGF86k
洛杉磯消防局（LAFD）表示，這場坍塌事故發生「距離救援地點以南約6英里，而該處是唯一的隧道出入口」。
當地媒體播出畫面顯示，晚間8時55分左右，工人們搭乘籠子，透過起重機被吊出隧道。
據信該施工地點屬於洛杉磯郡環保署所負責的汙水處理工程。目前尚無傷亡通報。
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