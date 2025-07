洛杉磯隧道坍塌「15名工人」受困失聯　搶救現場畫面曝光

▲洛杉磯施工中隧道坍塌。(圖/翻攝自X)

記者吳美依/綜合報導

美國洛杉磯威爾明頓(Wilmington)9日晚間發生隧道坍塌事故,至少15名工人受困其中,並且一度與外界失聯。但根據abc7最新消息,受困工人們目前已經獲救。

CBS等外媒報導,這起事故發生在晚間8時左右,當時現場至少有15名工人。逾百名警消與救難人員已經趕赴現場。

BREAKING: A tunnel collapsed in Los Angeles, California



???? Up to 15 workers trapped



Suburb of Wilmington,

Location near Figueroa and Lomita. pic.twitter.com/e4SpbGF86k