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飯店赤腳洗澡恐染HPV！腳底冒顆粒「非老繭」　醫示警：具傳染性

▲洗澡,洗頭,沖頭,淋浴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲在泳池、更衣室、甚至飯店浴室赤腳時恐無意「踩中」病毒。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

有媒體報導指稱，在飯店或健身房等場所赤腳淋浴可能引發病毒感染。家醫科醫師鄭名琁在其FB粉絲團發文表示，許多民眾在手腳出現硬塊時，常誤以為是老繭或雞眼，實際上那可能是由人類乳突病毒（HPV）引起的「疣」。這類病毒性皮膚增生並非單純的角質堆積，不僅會傳染，還會擴散至其他部位，甚至變成整片。

鄭名琁醫師在FB粉絲專頁發文表示，最常見的三種類型包括尋常疣、足底疣與扁平疣。尋常疣常出現在手指與手背，摸起來粗糙，有時表面可見黑點，實際上那是血管栓塞；足底疣則多見於腳底，疼痛感類似雞眼，但會越走越深，越壓越痛；而扁平疣則表面平坦、顏色較淡，容易出現在臉部與手背，年輕族群與女性較常見。

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（圖／翻攝自FB）

▲鄭名琁表示，疣是由「人類乳突病毒（HPV）」引起的病毒性皮膚增生。（圖／翻攝自FB）

根據鄭名琁醫師的臨床經驗，有四種情況特別容易感染病毒疣，感染的方式多半是透過皮膚上看不見的小傷口，讓HPV有機可乘：
1.赤腳踩公共地板：如游泳池、更衣室、SPA或飯店浴室等潮濕場所，極容易藏匿病毒，赤腳行走等於直接暴露在高風險環境。
2.咬指甲、拔倒刺：這些習慣會造成皮膚破口，給病毒可趁之機。
3.共用個人用品：如刮鬍刀、毛巾、拖鞋等，是間接傳染的主要途徑。
4.免疫力低下：當身體處於壓力大、熬夜、感冒等免疫力低落狀態時，更容易被病毒入侵。

不少患者會問，這些疣能不能自己好？鄭名琁表示，小顆疣有機會在幾個月至兩年內自然消退，但前提是病毒不再活躍、免疫力夠強，否則不僅長不完，還會從一顆變成三顆，甚至傳染給家人或伴侶。若疣影響日常活動、外觀，或開始出現痛、癢、流血等現象，應該盡早處理。

治療方式包括在門診最常見的液態氮冷凍治療，可局部破壞病毒感染組織，但需數次治療並伴隨刺痛；另有水楊酸外用藥，適合初期小疣，搭配磨皮使用，但需耐心；頑固型的疣則可能需要電燒治療，雖見效快但疼痛較劇烈，也有可能留疤；不適合進行破壞性療法的病人，則可考慮使用Imiquimod等免疫刺激藥膏，藉由喚起自身免疫系統來對抗病毒。

除了治療，更重要的是日常預防。鄭名琁醫師建議應保持手腳乾燥、避免自行修剪病灶、勿與他人共用個人衛生用品。出入公共場合如泳池、健身房或飯店浴室時務必穿拖鞋，別讓病毒輕易入侵。

鄭名琁醫師也提醒，如果自己或孩子手腳上有不明硬塊，一直剪了又長，應盡快就醫確認。疣不是絕症，但拖延不治只會讓情況惡化。越早治療，越不容易留下疤痕，也能避免不必要的擴散與傳染。

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