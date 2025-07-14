警執勤遭撞飛「昏迷指數4」　彰化家扶淚求：幫我們的孩子加油

▲暖警蔡汶融遭撞飛重傷昏迷，彰化家扶盼各界為他集氣。（圖／翻攝自彰化家扶中心）

記者唐詠絮／彰化報導

32歲警員蔡汶融12日凌晨執勤時遭計程車撞飛，頭部重創送醫，經台大醫院兩次手術後，昏迷指數僅從3升至4，未來三天是關鍵期。彰化家扶中心今(14日)在臉書發文求助，這位出身家扶的自立青年「他是我們的驕傲」，「拜託大家幫汶融加油！」

▲暖警蔡汶融遭撞飛重傷昏迷。（圖／記者邱中岳翻攝）

蔡汶融生長於彰化清寒家庭，父親不抽菸卻在他國三時罹患肺腺癌病逝，母親獨自撫養三名子女。身為長子的他，高職就讀電機科，但為了照顧罹患糖尿病和地中海貧血的母親，毅然考上國立台北護理健康大學護理系。

「他原本可以當護理師，但想幫助更多人，最後選擇從警。」彰化家扶中心主任透露，2018年蔡汶融在家扶獎助學金頒獎活動上，曾以自立青年身份鼓勵學弟妹，「我是家扶幫助過的孩子，感謝助學金讓我能如願考取警察特考。」

12日凌晨，蔡汶融騎警車鳴笛趕往處理超商糾紛時，遭多元計程車撞飛，頭部嚴重受創。經兩次手術後，昏迷指數從3升至4，醫師表示未來72小時是關鍵期。住在竹塘的單親母親連日以淚洗面。

▲暖警蔡汶融遭撞飛重傷昏迷，彰化家扶盼各界為他集氣。（圖／翻攝自彰化家扶中心）

家扶中心指出，蔡汶融常說：「當警察能幫助更多弱勢家庭，就像當年家扶幫助我們一樣。」拜託請大家一起為他加油集氣，「他是我們最驕傲的孩子！」希望他快快甦醒，勇敢站起來，健健康康。