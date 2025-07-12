執勤遭撞飛昏迷！勇警照顧病母讀護理系　效法恩人投身警界

▲警員蔡汶融（右）衝現場遭多元計程車撞飛，同仁表示，他再忙也都笑臉迎人。（圖／翻攝臉書《中山分局波麗士》）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山一派出所警員，今（12日）凌晨3時許，前往處理糾紛案件現場，駕駛警用機車「趕現場」，沿途有開啟警示燈以及警報器，在中山北路北往南慢車道準備左轉長安東路，與對向直行的自小客車發生碰撞，導致警員陷入昏迷，緊急送往台大醫院救治。

警方調查，32歲的中山分局中山一派出所警員蔡汶融，大學畢業之後又轉考警察專科學校，畢業後在桃園龜山分局服務2年，後來調任北市，在業務繁重的中山分局中山一派出所服務5年之久，儘管平時勤務再繁忙，但是仍保持「笑咪咪」面對。

據悉，中山分局中山一派出所今天凌晨接獲110通報，表示有糾紛案件需要警員「緊急」前往，蔡認為事態緊急立刻開啟警報器及警示燈前往現場，最後竟遭47歲陳姓多元計程車司機撞上噴飛，最後其他警員補位處理，發現竟只是客人想要內用被店員制止所引發的口角。

▲警員衝現場遭多元計程車撞飛昏迷，但最後竟是因為店員不讓車商店員內用。（圖／記者邱中岳翻攝）

基層警員透露，110轉報的相關訊息，基本上只會寫上打架、糾紛，需要警員儘速抵達現場，但是如果多一層過濾，就有可能多一層對於警員的保護，除了希望昏迷的蔡汶融可以恢復，但是也希望相關單位能夠盡一份保護外勤警員的心。

同事表示，32歲的蔡汶融，從小與家人住在彰化，因為父親不抽菸罹患肺腺癌，在蔡國中三年級就病逝，由母親獨力撫養3人長大，蔡姓男子是家中長子，為了照顧罹患糖尿病、地中海貧血的母親，高職電機科畢業後，考上國立台北護理健康大學護理系。

蔡汶融大學畢業之後，又投考警察專科學校，在2018年順利畢業後，分發至桃園龜山分局服務2年，後來轉往北市，分派前往北市中山分局中山一派出所，服務至今已經5年之久，也曾經獲頒家扶獎學金。

蔡汶融因為當年正值叛逆期，卻遇到父親重病、母親忙賺錢，而家鄉的竹塘分駐所，有一名警員卻天天帶著物資，到家裡探視、督促三兄弟功課，也讓成績始終維持在一定的水平，每年都可以領家扶獎學金，所以也決定報考警專。