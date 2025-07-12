警員執勤被撞昏迷...緊急二度手術　母親、弟弟連夜北上探視

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山一派出所警員蔡汶融，12日凌晨3時許，前往處理糾紛案件現場，駕駛警用機車「趕現場」，沿途有開啟警示燈以及警報器，未料卻在路口遭車撞飛重傷；蔡的母親以及弟弟聞訊後立即北上，趕到醫院關心蔡的傷勢以及病情。目前蔡員仍陷入昏迷，院方也立刻進行第二次手術。



▲蔡姓警員被撞飛陷昏迷，母親、弟弟連夜北上探視。（圖／翻攝臉書《中山分局波麗士》）

蔡汶融的母親和弟弟，在得知車禍發生之後，也立刻搭乘高鐵北上，並且由派出所同事陪同，在醫院一起幫蔡加油打氣，目前蔡姓警員狀況穩定。

據悉，中山分局中山一派出所接獲110通報，表示有糾紛案件需要警員「緊急」前往，導致32歲的警員蔡汶融認為是事態緊急沿途鳴響警笛、開啟警示燈，加速騎車前往現場，最後竟遭多元計程車撞上噴飛，最後其他警員補位處理，發現竟只是客人想要內用被店員制止導致的口角。

基層警員透露，110轉報的相關訊息，基本上只會寫上打架、糾紛，需要警員儘速抵達現場，卻沒有追問現場狀況以及緊張程度，導致警員因為「吃飯」問題就衝鋒陷陣，如果多一層過濾，就有可能多一層對於警員的保護，除了希望昏迷的蔡汶融可以恢復，但是也希望相關單位能夠盡一份保護外勤警員的心。