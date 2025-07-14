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動態島要變聰明了？傳蘋果規劃重大升級　未來成為互動核心介面

▲▼動態島。（圖／蘋果官網）

▲動態島最初於iPhone 14 Pro系列首度登場。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果近年積極推動「動態島（Dynamic Island）」成為iPhone使用體驗的重要一環。根據爆料消息指出，蘋果正在規劃一次重大升級，讓動態島不只是畫面動畫或通知入口，而是進一步進化為「互動核心介面」，預期將改變使用者與手機的日常操作方式。

該消息來自知名蘋果爆料者Majin Bu，他指出「蘋果顯然有意讓動態島更具功能性，並深入整合至iPhone系統的操作邏輯中。」雖未透露具體細節，但他暗示這項改版不只是視覺優化，更將成為未來多工操作與資訊導引的重要中樞。

動態島最初於iPhone 14 Pro系列首度登場，設計初衷是將Face ID感測器區域轉化為具互動性的顯示區域，融合通知、背景活動顯示、音樂控制等功能。然而使用者普遍反映功能尚不夠多元，第三方應用支援也相對有限。蘋果此番改進若能加強與App整合，並強化操作邏輯，將有機會讓動態島不再只是「畫面特效」，而成為類似 macOS任務列、或Apple Watch動態資訊的整合控制點。
外界觀察指出，蘋果這次可能會將動態島的升級與iPhone 17系列的全新設計同步推出。根據現有消息，iPhone 17 Pro有望採用更大感光元件與重新配置的前鏡頭模組，這些變化也可能為動態島提供更多發揮空間。

Majin Bu也預告，蘋果正在針對未來幾年進行設計規劃，而動態島的進化將是其中關鍵一環，「它不只是過渡方案，而是未來幾代iPhone使用邏輯的核心構成之一」。

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