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iPhone 17 Air規格再曝光　傳將成蘋果史上最薄機型

▲▼iPhone 17 Air。（圖／YouTube@FrontPageTech）

▲傳將捨多鏡頭設計，iPhone 17 Air改靠運算攝影取勝。（圖／YouTube@FrontPageTech）

 記者吳立言／綜合報導

傳聞蘋果即將推出的全新機型「iPhone 17 Air」今日再度曝出詳細規格與設計重點。根據YouTube頻道Front Page Tech最新釋出的渲染圖與報導，該款機型將成為蘋果史上最薄的iPhone，最薄處僅5.5毫米，定位接替現有Plus系列，預期將掀起市場關注。

iPhone 17 Air預計配備6.6吋OLED螢幕，支援120Hz螢幕更新率，搭載A19晶片與12GB記憶體，並內建蘋果自研的C1 5G基頻晶片。外觀部分則主打極致輕薄設計，官方資料指出，為了壓縮厚度，USB-C接孔位置也稍作調整，更靠近機身底部後方。

在相機方面，iPhone 17 Air採用4800萬畫素單鏡頭設計，預期將透過運算攝影技術模擬多鏡頭效果。儘管鏡頭數量減少，市場預期此舉可大幅降低生產成本，同時保有攝影品質。由於機身纖薄，外界對電池續航表現略有疑慮，不過蘋果可能將導入高密度矽負極電池設計，以最大化電池容量，同時藉由提升晶片與數據晶片效率彌補電力限制，維持日常使用所需。

iPhone 17 Air將取代現有Plus款式，定價方面預期會介於標準版與Pro系列之間。雖有傳言其售價可能達1300美元，但相關人士指出這一說法並不準確。報導預估，該機型將成為蘋果2025年度最暢銷款式之一。

若市場反應正面，蘋果可能朝更簡約、輕量化的iPhone設計路線邁進。這款命名為「Air」的產品，也象徵蘋果對「輕薄美學」的新一輪嘗試與市場測試。

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