一週被騙走20億！第一手法「876件狂噴11億」超多台人中計

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（6月15日至6月21日）的詐騙案件受理數共3909件，財產損失金額超過20億元。《ETtoday新聞雲》根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名，請民眾多加注意。

根據統計，最新一周（6月15日至6月21日）的財產損失金額共達20億4468.7萬元，詐騙案件受理數則有3909件。從表格也可見，在這7天中，財產損失金額最高的日期是6月18日，達3億9634.2萬元；至於詐騙案件受理件數最高的日期則為6月19日，當日有632件。

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日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 6月15日 456 1億 4,942.3 萬 6月16日 557 2億 4,772.1 萬 6月17日 561 2億 4,721.2 萬 6月18日 620 3億 9,634.2 萬 6月19日 632 3億 8,952.3 萬 6月20日 578 2億 8,125.2 萬 6月21日 505 2億 3,321.4 萬 總計 3,909 20億 4,468.7 萬

另外，詐騙手法有不少，若按照案件受理數來排序，最新一周的前3名依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙。假投資詐騙有876件，財產損失金額高達11億6253萬3000元；網路購物詐騙有527件，財產損失金額2731萬8000元；假買家騙賣家詐騙有336件，財產損失金額3606萬1000元。

排名 詐騙手法 受理數（件） 財產損失金額（元） 1 假投資詐騙 876 11億 6,253.3 萬 2 網路購物詐騙 527 2,731.8 萬 3 假買家騙賣家詐騙 336 3,606.1 萬

針對詐騙手法第一名的「假投資詐騙」，「165打詐儀錶板」提醒，詐騙者常會透過「飆股投資」等快速獲利廣告，吸引受害者聯繫；再來就會透過APP、假名人、助理等引人進假群組；然後他們會引導受害者小額充值，並快速顯示虛假的數字，鼓勵追加資金；最後，待受害者追加，則會發現自己遭退群、帳號消失，錢已討不回，因此民眾一定要提高警覺心。