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詐騙近3億！中國留學生「專挑老人下手」　全美19州50多人受害

▲▼網路駭客。（圖／CFP）

▲賓州檢方起訴8名犯下網路詐騙的中國留學生。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國檢方表示，8名中國籍留學生組成詐騙集團，專門鎖定全美各地年長者，進行網路詐騙，總共騙取超過1000萬美元（約新台幣2.9億元）。他們目前都已經被起訴，並且面臨最高20年刑期。

賓州中區聯邦檢察官辦公室宣布，這8名持F-1學生簽證的中國學生，年齡介於22歲至35歲之間，分別居住在賓州、加州、紐約、紐澤西及佛羅里達州，其中Yankun Jiang（24歲）和Hanlin Yang（24歲）就讀於賓州州立大學。

代理聯邦檢察官葛根納斯（John Gurganus）在起訴書中指出，2023年8月至2024年2月期間，該集團利用虛假的「電腦彈出式警報」，警告受害者電腦或銀行帳戶遭駭客入侵，誘導受害人聯繫所謂的「支援單位」或「政府機構」。

等到受害者上當，詐騙分子派人親自前往對方住所，假冒成聯邦執法人員，聲稱要協助保護資產，要求受害人交出大筆現金。

此案由聯邦調查局（FBI）和國土安全調查局（HSI）聯合調查。根據調查結果，他們的犯案範圍遍及至少19個州，受害者超過50人，全為年長者。如果罪名成立，8名被告最高可能面臨20年有期徒刑，並須接受監督釋放及罰金等刑罰。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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