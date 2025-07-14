43.8％人沒繳稅！他嗆「這些人憑什麼拿1萬」　網友點1關鍵狠酸

▲有網友認為，有些人沒工作或沒繳稅，這些人就不該領一萬元，引發熱議。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

立法院日前通過全民普發現金1萬元，並刪除撥補台電的1,000億元，引發網友熱議。有鄉民發文稱台灣有43.8%未繳稅，為何能領到來自納稅錢的普發1萬元，類似話題引發網友熱烈回應。

有網友昨（13日）於PTT八卦板上以「台灣有43.8%人沒繳稅，憑甚麼拿普發一萬？」為題發文，指出台灣有43.8%的人根本沒繳稅欸，憑什麼領超徵的普發1萬元，「有沒有那些沒繳稅的人叫最大聲的八卦？求解」該文引發有鄉民留言狠酸「共同富裕不好嗎」，也有人自嘲「對不起，我們沒資格當台灣人」。

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不少鄉民則嗆「讀點書，超徵是哪些稅項目啦？不要搞笑」、「你不會以為只有綜所稅才是稅吧~」「你公民是死當嗎？你買的東西都有營業稅耶」、「其實是你不懂國家稅收來源」、「沒繳稅的不能享受教育、國家建設嗎？」「買東西都有貨物稅」、「證交稅就一堆賠錢仔阿」、「好無知不要讓大家知道」。

另有網友也以「繳稅不到一萬的人憑什麼領一萬？」為題發文，「我就問拉，那些一年繳稅繳不到一萬的人 到底憑什麼領一萬？有沒有躺著領錢都是什麼樣人的八卦？」也遭其他人嗆「他又不是退稅」、「普發兩字看不懂嗎？」「去看憲法啦，法盲」、「那繳超過1萬的人，能多領1萬嗎？」

立法院上週五（11日）通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列特別預算上限為5,450億元，包含刪除台電1,000億元補助，並增加普發現金2,350億元預算，預計10月底前全民普發1萬元。



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