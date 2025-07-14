GD彩色花朵戰袍　台北首亮相「竟跟阿嬤撞衫」！粉絲一看笑翻

▲阿嬤有同花紋的上衣。（圖／網友授權提供）



記者施怡妏／綜合報導

南韓天王G-Dragon（GD、權志龍）11日起在台北小巨蛋連唱三天，演出完美落幕，之前GD幾乎都是穿紅色玫瑰外套，這次台北場特地穿上「彩色玫瑰外套」，誠意十足，首度亮相引起熱議，就有網友笑喊，看完演唱會，回家發現阿嬤居然有同款花色的上衣，照片吸引超過百萬網友觀看，「阿嬤走得很前面欸」。

GD有一件招牌立體玫瑰花的外套，之前在日本、澳門等場次演出，都是全紅色玫瑰花，這次在台灣演出，升級為「彩色玫瑰花」，讓粉絲又驚又喜。網友（＠hyeejiiin）在Threads發文，看完GD演唱會，回家後發現阿嬤居然有同花紋的上衣，並貼出一張阿嬤在廚房的背影照。

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照片曝光，吸引114萬網友觀看，按讚數高達9.5萬，網友紛紛笑喊「原來GD是GranDmother」、「阿嬤竟然走得比GD前面，甚至連花裡面的黑色都跟GD High ball調酒有異曲同工之處」、「建議阿嬤把衣服塞進褲子比較潮喔」、「感覺阿嬤這件衣服他會愛死」、「GD實實在在的阿嬤魂，之前也扮開喜婆婆」、「高定版跟平價版的差別，簡直同款」、「阿嬤表示：你們這群屁孩，老娘年輕的時候是走在潮流的尖端」。還有網友敲碗「求阿嬤衣服連結」。

G-DRAGON時隔8年來到台灣開唱，恰好台灣是第8站巡演，數字別具意義，之前GD幾乎都是穿紅色玫瑰外套，這次的彩色玫瑰外套在台灣首度亮相，足見GD的用心。此外，與首爾場不同，G-DRAGON在台北站特地搭上雲梯車，利用破天荒的舞台設置，近距離看著2、3樓位於每個角落的觀眾，秀出天王寵粉之舉。

本文獲「網友＠hyeejiiin」授權轉載。



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