南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

▲南投市長張嘉哲（右）結婚不到3年，如今爆出妻子黃佳鈴（左）婚內出軌醜聞。（翻攝張嘉哲臉書）



圖文／鏡週刊

南投市長綠雲罩頂！本刊接獲爆料，指南投市長張嘉哲的夫人黃佳鈴，與交往多年的前男友A先生藕斷絲連，不僅婚後仍保持親密關係，甚至互稱老公、老婆，後來A先生交了新女友B小姐，黃無法接受，不但傳訊嗆B小姐，還把自己跟A先生的對話紀錄及合照傳給B小姐示威，意外成為婚內出軌的鐵證。此外，黃當年不顧A先生已婚，以小三身分與他交往、懷孕，A先生還為黃離婚，黃最後卻嫁給張，撲朔迷離的感情關係，讓人霧裡看花。

本刊調查，國民黨籍的張嘉哲是土生土長的南投子弟，大同大學事業經營系畢業後，取得台北市立大學教育研究所碩士學位，曾在知名的勤業眾信聯合會計師事務所任職，之後返鄉從政，歷任南投縣議員、國民黨南投市黨部主委等要職，後在2022年底選上南投市長；結婚不到3年的他，如今傳出感情生變，讓地方政壇大為震驚。

▲黃佳鈴（右）疑因不甘交往多年的A男（左）另結新歡，竟傳2人對話紀錄及親密合照向B女嗆聲。（讀者提供）

知情人士告訴本刊，整起事件要從幾個月前說起，當時B小姐的通訊軟體突然出現一個名為「佳鈴」的帳號主動加她為好友，並傳送自己與B小姐男友A先生的對話紀錄及合照，表示與A先生有多年感情，要求她離開A先生！事後，B小姐才輾轉得知，佳鈴就是南投市長夫人黃佳鈴，而消息也在鄉里間傳開。

▲黃佳鈴（右）與張嘉哲結婚後，仍與前男友A男（左）藕斷絲連，還會因A男沒稱她為老婆而生氣。（讀者提供）

更令人意外的是，黃佳鈴除了是A先生的前女友，還曾經是A先生的小三！2022年初，時任南投縣議員的張嘉哲透過親友介紹認識黃佳鈴，並展開追求，黃還曾向家人透露被張追求一事，希望家人勸張放棄，但最後黃還是低調嫁給張，2人登記結婚的時間點，就在張當選南投市長不久。

去年5月母親節前夕，張嘉哲也首度與太太同框，他在臉書上傳了一張與太太在市場分送小禮物的合照，並且寫下：「嘉哲與我太太一起祝福所有市民家人母親節快樂…很多人都知道嘉哲結婚了！」算是第一次正式公布太太的容貌與身分。

▲前年8月南投縣長許淑華在模範父親表揚大會致詞時，要張嘉哲快點生孩子，間接證實他已婚的傳言。（翻攝張嘉哲臉書）

不過，知情人士告訴本刊，黃佳鈴與張嘉哲結婚後，仍與A先生維持交往關係，二人不僅每天早晚噓寒問暖，黃也繼續稱呼A先生為「老公」，而去年初、農曆春節期間，黃還因A先生送她的紅包袋上沒寫「老婆」二字，傳訊質問A先生，並警告「不能不喊我老婆，我會生氣！」

知情人士認為，黃佳鈴應該是因為密戀多年的男友A先生與他人交往，過得幸福美滿，心有不甘，才會不顧自己市長夫人的身分，主動傳訊給B小姐，揭露她與A先生的關係，希望B小姐知難而退，未料相關訊息意外變成自己婚內出軌的鐵證，也讓不知情的張嘉哲成為無辜的受害者，如今事件曝光，她賢內助的人設更是徹底翻車。

▲張嘉哲如今因妻子黃佳鈴自爆出軌受到矚目，恐非其所願。（翻攝張嘉哲臉書）

針對相關爆料，黃佳鈴女士回覆本刊表示，與A男的確曾是男女朋友，分手後也一直都維持好朋友關係，因為有養魚的共同興趣，所以平常會用通訊軟體互丟一些相關資訊，大概是5月的時候，就突然收到一名陌生女子訊息，結果A男說是女友得知他買魚拿到她家而發生爭執，女方甚至還說自己嗆要跟A男復合，讓她相當傻眼。

黃女強調自己根本不知道A男已交女友，三人還曾電話對質，她要A男跟女友解釋清楚，不要因為感情糾紛影響她的生活，目前也都不跟A男聯絡了；至於傳送對話紀錄跟照片嗆聲一事，她則認為照片是女方從男方手機所拿到，但對話紀錄部分，自己也無法解釋，雖然有去報警，想查出是誰偷用她手機，但最後也是放棄提告，現在只希望報導不要對相關人士造成太多傷害就好。



更多鏡週刊報導

新聞傳真／與前男友互稱老公老婆還墮胎 南投市長夫人嗆情敵自爆出軌

市長夫人爆出軌1／婚後仍與前男友交往互稱「老公、老婆」 南投市長驚爆綠雲罩頂

市長夫人爆出軌2／原是前男友小三還曾討論夾娃娃 黃佳鈴卻在張嘉哲當選後低調成婚