結婚7年幾乎無性！她驚覺「老公是偽娘」　還狂開性愛趴心碎了

▲人妻結婚7年才發現丈夫有嚴重女裝癖，甚至與多名男子發生性關係。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

女子小雨（化名）與丈夫阿智（化名）婚後育有2名子女，但兩人性行為的次數屈指可數，讓小雨非常自責，長期陷入痛苦。直到結婚第7年，小雨無意間發現阿智有嚴重的女裝癖，還加入多個偽娘聊天室，甚至與其他男性到汽車旅館開性愛Party，小雨因身心受創決定提出離婚。彰化地方法院審理後，裁定准予離婚。

根據判決書指出，2人婚後阿智從未主動提出發生性行為，幾乎都是小雨多次請求，對方才勉強配合。而在第2名子女出生後，夫妻間便再也沒有發生親密關係，讓小雨長期陷入痛苦。直到婚後第7年，小雨在阿智的手機中，發現有多張阿智穿女裝的自拍照，以及使用女性化暱稱加入「偽娘交流聊天」、「偽娘自拍」等群組，還多次上網搜尋與偽娘相關的性愛影片。

小雨表示，阿智還曾約其他偽娘到汽車旅館開性愛Party。阿智被發現後，向小雨坦承一切，甚至希望妻子能接受自己偽娘的裝扮，並開始在小雨與孩子面前穿女裝。對此，小雨認為自己婚前遭到欺騙，更無法接受丈夫有同性戀傾向，與其他同性發生性行為。

此外，小雨還發現阿智曾在臉書社團「靠北婚姻－社團討論區」發文公然辱罵她為「破麻」、「婊子」，且阿智多次以自殺威脅小雨不要公開其性向，也曾真的跑到頂樓揚言要跳樓，造成小雨身心受創，最終選擇訴請離婚。

彰化地院審理時，阿智雖表示想挽回婚姻，但也坦言若女方堅持離婚，他願意成全。法官審酌雙方處於分居狀況，認定2人維持婚姻意願薄弱，另考量阿智雖愛孩子，卻常以高壓或體罰方式管教，且時常在孩子面前辱罵小雨及其家人，將情緒壓力轉嫁至子女，對其身心發展造成不良影響。

最終，彰化地院判決准許2人離婚，並將2名子女監護權判給小雨，阿智需每月支付每名子女扶養費1萬2056元。

延伸閱讀

▸ 情侶分手鬧糾紛！現場秀2年帳單對帳 女方姊怒搧妹妹：就是戀愛腦

▸ 男童天生沒肛門！「用GG大號」快5歲才就醫 肚子塞滿宿便漲成球

▸ 原始連結