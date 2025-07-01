工作約女餐敘「誤會有交往可能」　他竟亂摸性騷、逼親吻

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）因工作關係與A女相約餐敘，沒想到他卻在用餐期間多次伸手碰觸女方肩膀、腰部，離開餐廳之後，他甚至在車上向女方索吻，結果反而害自己吃上官司。雖然阿強辯稱是誤會有進一步交往的可能才會那樣做，但仍被基隆地院法官依性騷擾罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿強聲稱誤會有交往的可能，竟趁餐敘時性騷擾A女。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年11年月與A女相約一起吃午餐，卻在餐敘期間，趁A女吃飯、交談來不及反應的時候，多次伸手碰觸A女的肩膀、腰部；用餐結束後，他又在車上不顧A女意願，伸手碰觸對方的臉、手、私密部位，甚至要求親吻。

A女拒絕之後立刻離開現場，接著報警處理。阿強到案後坦承犯行，但辯稱是因為當時氣氛愉快，誤會有進一步交往的可能，才會做出上述行為，事後已經道歉，也願意面對自己犯下的錯誤。

基隆地院法官認為，阿強的說詞只能當作犯罪動機及犯後態度的審酌因子，無法免責，他擁有相當的社會工作歷練，應當知悉與人交際應對的身體界線，卻還是利用因工作關係與A女餐敘的機會，多次騷擾對方，經明確拒絕仍未罷手，顯然缺乏尊重他人身體自主權的觀念。

法官表示，考量到阿強已經坦承犯行，但因為A女不願意和解，所以未能達成和解賠償，最終依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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