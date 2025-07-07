日本姬路市山田基靖副市長訪桃　促進雙邊人才及產業交流

▲日本姬路市山田基靖副市長，拜會桃園市政府由副市長王明鉅（右）接待。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長王明鉅7日接待日本兵庫縣姬路市山田基靖副市長一行，針對台日兩市青年教育及手工藝、重工業產業交流等交換意見，並達成兩市交流可從組團拜訪姬路市手工藝產業人才為起始。

王明鉅表示，桃園是六都最年輕的城市，在推動雙語教學及辦理各種國際活動方面不遺餘力，與姬路市提出的國際人才培育計畫目標相同，未來可安排雙方青年人才實質交流。

對於姬路市以重工業和手工藝產業聞名，王明鉅說，桃園也是工業城市，在工業領域或特殊技術方面，會是桃園年輕人有興趣交流的面向，希望透過今日的交流，啟動兩市未來進一步互動。

山田副市長說明，姬路市以重工業和皮件手工藝聞名，也擁有日本第一個被列為世界遺產的姬路城，近期台灣旅客透過神戶國際機場來訪人數更是全球最多。此行希望透過「姬路國際人才育才協會」計畫，與桃園市共同培養國際人才，從學生階段促進兩市年輕人交流互動，打開日本年輕人的國際視野，進而連結到後續企業及產業間的交流。

包括：青年局局長侯佳齡、秘書處長于建國、教育局副局長賴銀奎，及日本兵庫縣姬路市觀光經濟局商工勞動部長大山嘉文等均出席會議。