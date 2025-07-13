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陸培育出複製氂牛　體型比一般新生牛犢略大

▲▼陸成功複製氂牛　體型比一般新生牛犢略大。（圖／新華社）

▲複製氂牛身體狀況良好。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近日成功培育出全球第一頭複製氂牛，其體型比一般氂牛略大，目前身體狀況良好。

根據《新華社》報導，複製氂牛是在西藏的金絲野氂牛繁育基地進行培育，7月10日中午12時40分，該基地剖腹誕生了第一頭複製氂牛。這頭新出生的複製牛犢體型比一般新生牛犢較大，全身通黑，能夠正常行走，目前身體狀況良好。

這一成果是浙江大學方盛國團隊和西藏自治區高原生物研究所聯合攻關取得的，據《中國科學報》報導，方盛國提到，人類活動影響與生態環境變化，使得西藏氂牛面臨嚴峻的退化問題，近十年來，當地氂牛的體重生長速度平均下降了8%左右，自然繁殖和受精成功率只有20%多。

▲▼陸成功複製氂牛　體型比一般新生牛犢略大。（圖／新華社）

方盛國說，目前當地近三分之二的氂牛消耗需要從青海、甘肅等地區引進，「希望通過創新技術保護氂牛種質資源、擴大優質種群事關西藏人民生活福祉和民生產業發展。」

方盛國表示，從2020年開始，方盛國團隊便在家貓、梅花鹿等物種上模擬體細胞複製技術，打磨出一套體系化的「獨門秘籍」。基於先前在貓熊、朱䴉等瀕危動物繁育問題上的經驗，團隊創新提出通過全基因組篩選優質種子再利用體細胞複製的技術方法，結合後期交叉培育能夠產出繁育能力強、生長速度快、肉產量高、抗病性強的健壯氂牛，有望將育種週期從20年縮短至5年，不會出現種質退化的情形，形成經濟效益與產業潛力。

方盛國說，攻關期間，團隊幾乎投入了所有的研究力量，還克服文化習俗、實驗設備短缺等問題，接續攻克了高原物種胚胎凍存解凍及培養、卵母細胞體外培養成熟等世界性難題。

方盛國強調，後續，團隊還將致力於瀕危野氂牛的搶救性保護，對天敵襲擊致死的金絲野氂牛（現存不足300頭）進行細胞保存，首批野氂牛克隆胚胎也已同期移植，未來將對野生氂牛種群與棲息地修復起到重要作用。

▲▼陸成功複製氂牛　體型比一般新生牛犢略大。（圖／新華社）

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