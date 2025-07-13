時速76龜國道內線…開罰了！見罰單「最低速限110」大票困惑

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有駕駛在國道以76公里行駛於內車道，遭國道警方拍照開罰，引發網友討論。警方貼出照片並註明「這裡的速限是110ㄟ，你開個76蹲在內線，到底是想氣死誰？」但因為照片中的違規事實是寫「最低速限110公里」，讓不少人滿頭問號，「最低110那最高是？」意外引發話題。

「國道公路警察局」在臉書粉專貼出罰單照片，文中直呼「#內線開76真是森77」，「老大啊！這裡的速限是110ㄟ！你開個76蹲在內線，到底是想氣死誰？不取締對得起大家嗎？」

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小編還指出，國道攝影師天天都上工，「攝你慢也攝你快、攝你喜歡貼緊緊、攝你不繫安全帶、攝你手機在手上。」最後還打趣下hashtag「#慢速車不要佔用内車道」、「#我很乖我不當路隊長」、「#跟上車流保持安全車距」。

看到貼文後，許多人紛紛爆共鳴，「龜速車佔內車道的危害程度不亞於超速車」、「龜速車其實比超速更危險」、「希望國道警察多多取締！遇到烏龜真的會超生氣的！」「拜託多多取締，為了這種人閃來閃去，增加危險。」

不過，因為照片上的違規事實寫著「最低速限110公里，經雷達（射）測定行速為76公里，低於速限34公里」，許多人忍不住感到納悶，「應該是最高速限110，不是最低速限110」、「確定最低速限110！？」「最低110那最高是？」

「交通部高速公路」網站指出，內側車道的確主要提供小型車超車使用，而小型車若要使用內車道，必須「以該路段最高速限行駛」，也就是說限速110公里的路段，應以接近110公里的時速行駛，若慢速行駛會被視為妨礙交通。

法規也明確規定，慢速小型車若未堵塞內車道仍違規使用，可處5000元至6000元罰鍰；若未依「規定最高速度」行駛內車道，則可罰3000元至4500元。因此像這起駕駛僅開76公里行駛內線道的情況，即使未堵車，也屬於違規。