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高雄警執勤出事了「沒鳴笛還騎槽化線」　慘被右轉車撞飛摔地

記者賴文萱／高雄報導

高雄前鎮區4日發生一起車禍事故，一名員警騎車要去處理交通事故途中，直行騎過路口槽化線時，突遭右轉機車猛撞，與肇事女騎士雙雙跌落在地，全身擦挫傷送醫。警方表示，雙方無酒駕，肇事責任有待進一步釐清。

這起事故發生在4日13時許，前鎮分局瑞隆所一名46歲黃姓警員接獲通報，前往處理交通事故途中，騎乘警用機車沿班超路由東往西行駛外側槽化線直行時，遭到要右轉崗山中街的50歲騎士林女撞上，雙方皆倒地，身上多處擦挫傷，後續送醫治療。

▲▼ 高雄員警騎車執勤遇意外，突遭右轉機車撞飛摔地　驚險畫面曝。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲高雄員警騎車執勤遇意外，突遭右轉機車撞飛摔地。（圖／翻攝社會事新聞影音）

警方表示，該事故立即通報鄰近交通分隊到場協助測量，雙方駕駛均無酒駕情事。但根據曝光的影像，該名員警遭撞前，直接騎在槽化線上，當時也並未鳴笛，是否有違規部分，警方表示，詳細肇事責任將由交通大隊進行分析研判，若判定同仁有違規，將依相關法規範調查後處理。

根據《道路交通管理處罰條例》第60條2項3款「不遵守道路交通標線指示」，違規跨越、或行駛在槽化線上者，得處以新台幣900元以上、1,800元以下罰鍰。

▲▼ 高雄員警騎車執勤遇意外，突遭右轉機車撞飛摔地　驚險畫面曝。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲高雄員警騎車執勤遇意外，突遭右轉機車撞飛摔地。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲▼ 高雄員警騎車執勤遇意外，突遭右轉機車撞飛摔地　驚險畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄員警遭右轉機車撞飛摔地。（圖／記者賴文萱翻攝）

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