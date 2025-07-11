地表最快！時速600公里貼地飛行　陸高速磁浮列車北京亮相

記者任以芳／綜合報導

世界上最快列車「首次」正式亮相！號稱大陸時速600公里「貼地」飛行超導電動高速磁浮列車在北京集體展示，列車流線造型有如未來世界交通工具。據了解，該時速的列車，未來若投入商業運營，北京到上海行程有望壓縮至2.5至3小時。

《澎湃新聞》報導，第十七屆中國國際現代化鐵路技術裝備展覽會日前在北京舉行，分別在國家會議中心展區與國家鐵道試驗中心展區同步開展。

▲ 時速達600公里超導電動高速磁浮列車在本次大會亮相。（圖／翻攝 央視）

大陸國家鐵道試驗中心室外展區——常導高速磁浮車、超導高速磁浮車及常導中低速磁浮車實車集體亮相。中車常客時速達600公里超導電動高速磁浮列車也在本次大會「首次」亮相，該項目正在順利進行，首階段工程樣車已於2024年7月成功研制完成。

中車長客股份公司（以下簡稱「中車長客」）高級工程師邵南在國家鐵道試驗中心表示，超導電動磁浮列車定位為幹線跨省大城市之間的點對點交通工具，將其作為現有網路的補充實行點到點運輸，「有望在2000公里以內填補高鐵與航空之間的速度空白，是對旅客出行產生重要影響的交通工具。

邵南指出，「我們希望它既具備軌道交通的時效性和安全性，又能在2000公里以內呈現接近航空的達速體驗。」高速磁懸浮技術需經過嚴格的安全評估審批，確保系統設備在高速運行時的穩定性和安全性。

據瞭解，超導電動高速磁浮列車，主要利用車載超導磁體與軌道線圈間的電磁感應實現磁浮運行，最高設計速度為時速600公里，超導電動磁浮懸浮導向間隙大、提速空間廣，具有高效、安全、節能環保、智能舒適的特點，可有效填補高鐵和飛機之間的速度空白，提高出行效率，改善出行體驗。

超導電動高速磁浮列車定位於幹線跨省大城市間的點對點交通工具，有望在未來實現京滬行程2.5至3小時的壓縮時間。

技術方面，該列車配備了車載高溫超導磁體，能產生強大的磁場，提供可靠的牽引力。全車採用高強度鋁合金與碳纖維復合材料製成，具備流線型車頭以降低氣動阻力，同時兼容雙模式低速走行和高速懸浮需求。

綜合運行管理上，超導電動高速磁浮列車達到了GoA4級無人駕駛標準，集成了5G通信和AI監控系統，同時設有多重冗余與電磁防護，確保高效、安全、智能的運行。

▲ 大陸CR450首次亮相，目前全球時速最快高鐵，今年上線。（圖／翻攝 央視）

大陸國鐵集團自主研發的新一代高速列車「復興號CR450」這次也在北京正式亮相，目前試驗時速最高可達453公里，營運時速預計為400公里，北京到上海的車程將縮短至2.5小時左右，堪稱「全球最快高鐵」，預計於2025年正式投入服務。

據了解，大陸CR450首次亮相，作為新一代高速動車組，其採用8輛編組，最高運營時速達400公里，同時噪聲與350復興號相比降低了2至4分貝。該車型通過技術優化，整體減重10%，能耗下降20%，結合更高速、安全、節能環保、智能等特點。