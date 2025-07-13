全球首支擊落隱形戰機部隊換裝中國導彈　指揮官：紅旗19讓我著迷！

▲賽爾維亞軍方展示紅旗-17AE防空導彈系統。（圖／塞爾維亞國防部）



文／香港01

曾在1999年擊落美軍F-117A「夜鷹」隱形戰機而聲名大噪的塞爾維亞第250防空導彈旅，近日因裝備中國製造的FK-3與紅旗-17AE防空系統再次引起國際關注。該旅指揮官亞歷西奇少校近期接受陸媒《環球時報》專訪時表示，兩款中國武器「上手的體驗感非常好」，並稱其作戰能力與操作維護便利性皆令人滿意。

《環球時報》7月11日報導指出，早在2022年4月，多架中國運-20運輸機向塞爾維亞運送防空武器，當時外媒報導即引發關注，中國外交部亦證實這是中塞年度合作計劃的一部分。去年底，塞爾維亞國防部官網公布，該國第250防空導彈旅已完成FK-3防空導彈系統的換裝，正式列裝部隊。

FK-3系統於2014年首度在中國航展亮相，為中國自主研發的中遠程全天候地對空防空導彈系統。其主要用途為區域、要地及野戰防空，具備攔截固定翼飛機、無人機、巡航導彈、戰術空對地導彈與武裝直升機等多種目標的能力，並強調抗干擾性能與360度同時打擊目標的能力。系統採用傾斜熱發射方式，具有反應快、發射間隔短的特點。

▼賽爾維亞軍方目前採用的FK-3防空導彈系統。（圖／塞爾維亞國防部）



亞歷西奇指出，FK-3系統的引進，顯著增強了塞爾維亞防空網絡的整體防護能力，具體表現在可靠探測和跟蹤目標的距離顯著增加、毀傷區域擴大、可用目標通道數量增多、摧毀目標機率提高等方面，並強調該系統已完全融入塞爾維亞現有的指揮體系中。

與此同時，塞爾維亞亦引進中國研製的紅旗-17AE近程防空系統，被譽為「低空獵手」。該系統具備高度整合的戰車平台，可在行進中搜尋與打擊空中目標，並具備10公尺至10餘公里的作戰高度。單一戰車可同時導引4枚導彈攔截4個不同目標，具備強大的多目標打擊能力。

亞歷西奇強調，這兩型武器提升了塞爾維亞軍方的空中警戒效率，「這已被證明是現代武裝衝突中決勝的關鍵因素」。他並指出，中國防空系統能夠透過機動部署或陣地作戰方式，保護本國軍隊與重要設施免於空襲威脅。

亞歷西奇還特別提到，在2024年中國航展中首次亮相的紅旗-19反導系統，「是我最著迷的中國武器」，並稱讚殲-35A第五代戰機的表現出色。他也對中國多款無人機表示高度關注，特別點名「翼龍」系列。

《環球時報》報導指出，中國裝備近年在國際防務展掀起「中國風潮」，繼殲-10CE戰機首次傳出實戰戰果後，中國製防空與作戰平台的國際認可度持續上升。

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