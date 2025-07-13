「童書三寶」原畫曝光！漢聲雜誌55周年特展松菸登場

▲蔡詩萍看漢聲童書原畫。（圖／漢聲文教基金會提供）



生活中心／台北報導

曾被美國《時代雜誌》評選為「亞洲之最的行家出版品」的漢聲出版社55歲了。濃縮其傳奇精華的「漢聲五十五：本來．未來」展覽在松山文創園區北向製菸工廠登場，六大展區包含「走進漢聲」、「編輯台開箱」、「總編和你聊聊天」、「漢聲風格」、「漢聲未來」之外，「漢聲兒童」展區更將首度公開展出《中國童話》、《漢聲小百科》、《漢聲愛的小小百科》三大經典童書系列的珍貴原畫。

漢聲文教基金會董事長溫碧光說，曾獲美國《時代雜誌》評選為「亞洲之最的行家出版品」的漢聲，半世紀以來首次以展覽形式與讀者相見，重現過往編採精神與精美原畫、漢聲人的工作理念和編輯精神，期待不同世代觀眾能藉此認識，在台灣社會演進中，文化出版人所扮演的角色與貢獻。

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文化部次長李靜慧表示，55年前，吳美雲、姚孟嘉、黃永松、奚淞等文化出版者以讓世界看見台灣的願景，創立漢聲雜誌中英文版，藉由英文版，將媽祖信仰、台灣原住民服飾及台灣少棒等在地元素，引介至國際社會；尤其在兒童教育領域，以其獨特的視覺呈現與生動活潑的知識解說，啟蒙許多孩子的閱讀興趣與思考能力。

台北市文化局局長蔡詩萍指出，漢聲雜誌在四君子的帶領下，早在1996年就出版了「有機報告」介紹自然農法，開啟了台灣這30年來關注土地污染、食安醒覺、環境永續觀念的先驅，也是文化出版業推動社會文明進步的重要典範。

▲▼漢聲童書原畫。（圖／曉宇宙博物館事務所提供）

「漢聲五十五：本來．未來」展覽由曾參與執行「走揣・咱的所在－陳澄波百三特展」的策展團隊曉宇宙博物館事務所協助規劃。策展人施承毅表示，6大主題展區濃縮漢聲55年來的精華，其中「漢聲兒童」展區集結《中國童話》、《漢聲小百科》與《漢聲愛的小小百科》三大童書系列原畫，難得一見。

此外，「走進漢聲」、「漢聲編輯台開箱」、「總編和你聊聊天」、「漢聲風格」與「漢聲未來」等5展區，透過55年來累積的珍貴資料，了解當年的文化出版從業人員對傳統技藝的保存及對社會議題的前瞻視野。

漢聲五十五：本來．未來展出資訊：

展出日期｜7月5日（六）至7月28日（一）

展覽時間｜周日至周四 10:00~19:00，週五至週六 10:00~20:00

展出地點｜松山文創園區 北向製菸工廠一樓

購票資訊｜免費參觀

▲漢聲五十五：本來．未來展覽。（圖／曉宇宙博物館事務所提供）