暑期找工讀不滿1問題！男學生嗆面試官：有看履歷嗎　對方頓成啞巴

▲男學生最近面試暑期短期工讀時，不滿面試官突然希望員工要能「長期配合」。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名男大生表示，他最近為了找暑期工讀而向多間公司投履歷，結果面試時才發現，每間公司雖在求職平台皆標榜「可暑期兼職」，實際上全都希望找能「長期配合」的員工，讓他當場忍不住反問面試官，「請問你真的有看我履歷表嗎？而且你開最低時薪、月薪又想請到一些有很多實務經驗的人，你覺得有可能嗎？」一番話讓對方啞口無言。

原PO在Dcard以「#面試心得，現在社會真的有病」為題發文，表示自己最近接連面試多份暑假打工，結果幾乎每個面試官與他面試時都問，「所以你是只做暑假7、8月而已嗎？我們比較希望可以長期配合。」

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然而，這些企業在求職平台上卻都明明寫著「暑期兼職可」，或「歡迎暑期打工」，原PO也在面試時表示，自己所投遞的履歷上，第一行也寫明「只找暑假打工」，不解為何還要被詢問是否能做長期兼職，結果面試官回應，「因為如果不這樣寫，應徵的人會很少。」

面試官接著坦言，「這邊看你好像沒有這方面的工作經驗，你覺得你的優勢是什麼讓我可以錄取你？」原PO索性不客氣地反問對方，「不好意思，我想問個問題，請問你真的有看我履歷表嗎？而且你開最低時薪、月薪又想請到一些有很多實務經驗的人，你覺得有可能嗎？而且這個只是暑期兼職而已。」一番話讓面試官頓時語塞變成啞巴。

原PO事後直指，「暑假打工本來就短期，不然我要做到我進棺材嗎？你時薪、月薪都是開勞基法最低標準，就不要在那邊嫌來嫌去，好嗎？」他也表示，自己在面試時嗆爆企業不合理的要求「真的好爽」，但也坦承自己之所以有這種底氣嗆人，是因為過去打工有存錢，因此目前不缺錢，「不然我也是資本主義的狗。」

貼文引發一票網友共鳴，大家紛紛直呼「台灣就是慣老闆滿街跑，用最低薪資就想請到有經驗，又能做長期的員工，然後都不看應徵者履歷就在問一堆白目問題」、「可以回答『好、可以配合』，離職時再回答 『不這樣回答，你不會用』」、「出社會才知道，這個社會工作環境就是這麼爛 」、「資方以短期兼職的名義把人騙來投履歷還敢講出來，好笑」、「整頓職場慣老闆，大家一起來」。

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