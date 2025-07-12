快訊／大學分科測驗「歷史」參考解答公布

▲分科測驗第二天首日考歷史科。（圖／新北教育局提供）

記者蔡玟君／台北報導

114學年度大學分科測驗今（12）進入第二天，首節考歷史科。根據大考中心資料，今年歷史共有1萬8868人報考，1602人缺考，缺考率8.49%，則比去年增加1.01%。得勝者文教提供歷史科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估今年歷史5標（頂前均後底）為「51、46、39、32、26」分。題目中間偏難，且題目全面，認為出得很好，且完全符合108課綱的考題。

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▲得勝者文教歷史老師解析試題。（圖／記者蔡玟君攝）

歷史老師馮敬之表示，今年題目中間偏難，且非常全面，從人權、戰爭、經濟、女權等都出現在考題中，且可觀察到經濟與戰爭題偏重。馮敬之也認為，此次考題另一亮點，是考驗學生的閱讀理解能力，例如今年考了很多素養與學術研究，不是要高三生具備學術研究能力，但需要具備判別資料能力，同樣也屬於閱讀理解範疇；此外，他也認為今年手寫題都不好答。

他也表示，此次考題中也有幾道題目掀起歷史老師激烈討論，如第19題選項B、C意見各半，但最後以題目中出現士兵多來自不同「裔」，代表移民後代，且「具有共同國家認同」等關鍵訊息，認為答案應選擇C二次世界大戰時的美國軍隊。

▼大學分科測驗「歷史」解答。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「歷史」手寫解答。（圖／得勝者文教提供）