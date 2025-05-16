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不爽賣家狂追問　他理智斷線「騙手機變硬搶」！下場關7年半

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子前年1月間假裝要購買手機，再以要去車上拿錢為由，成功騙得賣家A的手機；大約11天之後他又利用相同的手法施詐，結果因為相約交易的超商人太多，他改口說不買了，沒想到賣家B竟追上來詢問，他當場理智斷線，乾脆持刀把手機搶走。高雄地院法官日前審理之後，依法判處林男有期徒刑7年6個月。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲林男原本打消犯案念頭，沒想到賣家追上來詢問，他一氣之下乾脆用搶的。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，林男2023年1月間透過臉書找上賣家A，他佯稱要購買價值4萬7500元的手機「iPhone 14 pro max 512G紫色」，雙方相約在超商門口碰面，他拿到手機之後，找藉口說要回車上拿錢，隨即搭車離開。

11天之後，林男又以同樣手法在網路上聯繫賣家B，表示想要購買2支iPhone，雙方又約在超商交易，兩人碰面後卻起了糾紛，他一氣之下持刀割斷賣家B用來裝手機的袋子，直接把東西搶走，隨後搭上曾姓同夥的車離開。

林男到案之後坦言，他曾向曾男提議有空要一起去搶手機，打從一開始他就不是真的想要交易，第二次犯案時，因為超商人很多，他不敢下手搶，就跟賣家B說不買了，哪知道賣家B居然追上來，口氣很差詢問取消交易的原因，他當場理智斷線，乾脆持刀割了對方的袋子，把手機搶走。

高雄地院法官認為，林男正值青壯年，並非沒有謀生能力，卻對2名賣家施以詐欺取財、持刀強盜等行為，曾男明知林男的行為觸法，仍協助對方逃脫，事後還收取1萬6000元贓款，2人的行為嚴重破壞社會治安及社會信任，考量到他們均已坦承犯行，但都沒有與受害賣家成立調解或賠償損害，最終依詐欺取財罪、攜帶兇器強盜罪，判處林男有期徒刑4個月、7年6個月，僅詐欺取財的部分得易科罰金12萬元。

至於同夥曾男，則被法官依幫助犯攜帶兇器強盜罪，判處有期徒刑3年8個月，全案仍可上訴。

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