航空女地勤安檢「嗶嗶」不爽...竟踢鞋射門　還嗆警：羞辱我嗎

▲許姓女地勤拒絕配合安檢大鬧機場。（圖，非本案當事人／ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

某家航空公司的許姓地勤去年在高雄國際航空站出境安檢時，因所穿鞋子通過金屬感應門時發出「嗶嗶」警示聲響，航警要求許女脫鞋檢查，沒想到許女竟甩踢鞋子，並拒絕配合安檢員警指示，將鞋放至X光機輸送帶上檢查，就逕自離去，後來被依違反社會秩序維護法裁罰2000元，她不服提出抗告，高雄地院審理後，認為她有貶抑妨礙安檢員警執行機場安檢勤務，因此駁回抗告。

判決指出，許女是去年12月15日下午4時5分許，在高雄國際航空站出境安檢時，因所穿鞋子通過金屬感應門時發出警示聲響，經安檢員警要求她脫鞋檢查，但她以腳脫方式，甩踢鞋子，並拒絕配合安檢員警指示將鞋放至X光機輸送帶上檢查，逕自穿鞋離去，後來被裁罰2000元。

許女不服抗告主張，她身為航空公司地勤人員，所穿工作鞋鞋尖前端置有鐵片抗重，且因工作需要頻繁進出安檢感應門，歷來均未遭安檢員警要求脫鞋檢查，當日安檢員警要求伊脫鞋檢查時，她並未甩踢鞋子，而且員警本可以手持金屬探測儀探測，沒想到員警要求她需將鞋子撿起並放至平台以供檢查，令她感受羞辱刁難，而且員警後來以幾近襲胸的方式檢查她的識別證後才放行，有違行政程序法的比例原則。

但法官勘驗現場監視器攝錄影像後，發現許女以腳脫方式，將所穿鞋子踢過金屬感應門，安檢員警要求其將鞋子放至X光檢查儀上，許女逕自穿回鞋子，並回以「你在羞辱我嗎?」及「你現在抓我嗎?」、「你可以叫航警來抓我」等語。

法官認定許女的行為顯有貶抑安檢員警，且妨礙安檢員警執行機場安檢勤務之職務，裁罰2000元並無明顯過重，合乎比例原則，因此駁回許女的抗告。