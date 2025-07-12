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日女高生「離奇陳屍溝渠」成22年懸案　破案獎金提高到1千萬

日15歲高中生離奇死亡23年　警方提高破案獎金到1千萬

圖文／CTWANT

日本茨城縣五霞町發生的佐藤麻衣命案懸宕22年仍未偵破，當地警方與民間組織近日宣布將提高謝禮金額至千萬日幣，以鼓勵更多關鍵證人出面。這起案件發生於2003年7月，死者為一名15歲高一女學生，失蹤3天後遺體在約30公里外的側溝內被發現。

根據《每日新聞》報導，茨城縣警2003年針對此案成立搜查本部，以殺人與遺棄屍體罪進行調查。事發當晚，佐藤麻衣獨自前往埼玉縣草加市瀨崎淺間神社參加夏季祭典，最後一次被目擊是在當晚約9時左右，之後就從會場消失。3天後，她的遺體被發現在五霞町的排水側溝中，距離祭典地點約30公里。

多年來，警方與家屬持續呼籲社會大眾提供線索。根據茨城縣警最新統計，截至2025年6月23日為止，共收到111件相關情報，延續22年調查期間共動員約22000人次搜查人員參與，但至今仍無法鎖定犯嫌或明確動機。

為提高破案機會，由死者親屬與關心案件的民眾所組成的團體「向日葵之會（ひまわりの会）」宣布，自2025年7月2日起，針對提供有力情報者的謝禮金上限將從原本的500萬日圓提高至1000萬日圓，也成為茨城縣警方歷來懸賞金額中的最高紀錄。

「向日葵之會」表示，所有情報皆需附上提供者姓名、聯絡方式與住址，並強調若有多人提供關鍵線索，謝禮金將依據情報價值分配。情報除可透過專設免費專線（0120-006-475）提供，也接受書面信件與傳真回報。

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