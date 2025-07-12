面試不看學歷？　美知名CEO揭用人關鍵：這2點比文憑更重要

▲ Aaron Levant表示，招募人才時他從不關注求職者是否擁有大學學位。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

美國知名媒體與電子商務平台Complex執行長Aaron Levant表示，他從不關注求職者是否擁有大學學位，原因無他，因為他本人也沒有，「他們可能在履歷上有寫，但我根本不看。」

據外媒報導，Levant近日接受 CNBC《Make It》節目訪問時直言，他招募人才時從不關注求職者是否擁有大學學位。但他強調，這並不代表他在招募上會降低標準，相反地，他更關注求職者是否具備實質價值與潛力。

Levant認為，在創業與經營數十年的經驗下，他已摸索出適用於不同規模團隊的人才選擇方式。他在招募時特別看重三大面向，抱負與副業、工作忠誠度，以及實用技能與經驗。

Levant表示，他評估一位候選人是否具備熱情與上進心，會從其是否經營副業來觀察。他強調，無論是經營Etsy 小店、製作鉤針毛毯，還是其他熱情項目，都能展現一個人的「努力進取的傾向」。

根據Bankrate 2024年的副業調查，目前美國約有1/3的成年人透過副業增加收入，特別以Z世代與千禧世代居多。Levant 認為，副業不僅能強化財務穩定，也能讓員工在工作之外找到成就感，進而提升工作表現。

對於履歷上頻繁跳槽的求職者，Levant則抱持謹慎態度。他表示，如果一位應徵者七年內換了七份工作，「那對我來說就是個危險信號，要嘛是不夠忠誠，要嘛是能力不足。」

事實上，根據LinkedIn的調查，有超過1/3的招募經理會因為過多的工作變動而降低錄取意願。LinkedIn職涯專家Drew McCaskill建議，求職者可在履歷摘要或LinkedIn「關於我」欄位，主動解釋工作歷程的轉換，以降低招募方疑慮。

Levant表示，相較於學歷，他更傾向聘用曾經執行過類似工作的專業人才，能夠無縫接軌、迅速上手，為公司帶來即戰力，「我現在是要一對一地找人，能立刻幫我解決問題、推動成果。」

對於尚未具備職場經驗的應徵者，Levant建議可以透過線上課程、自學新軟體、參加實作工作坊等方式，累積相關技能。招聘平台Indeed指出，這些非正式學習途徑已成為提升職場競爭力的主流方式之一。Levant強調：「你經驗越多、準備越周全，我們就能花更少時間培訓你，一起走得更快。」

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