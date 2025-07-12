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騎士右轉遇「逆向BMW」迎面衝來　剩1秒能反應！驚險視角曝光

記者柯沛辰／綜合報導

一名男網友8日上午騎機車行經新北市三峽介壽路三段，不料右轉時竟遇到一輛逆向BMW迎面而來，導致雙方當場撞上，所幸他並無大礙。不過，影片曝光後，引發網友熱議，直呼原PO命大。

原PO在爆怨公社貼出影片，從中可見他騎車行駛在介壽路三段的右側車道上，隨後向右轉彎通過路口，沒想到竟有一台白色BMW迎面駛來，導致他完全沒有反應時間，2車當場撞上。

原PO表示，轎車駕駛下車關心3分鐘，跟保險對接後，就再也沒出現，但這段經歷讓他心有餘悸，也讓他忍不住感慨：「馬路如虎口，你永遠不知道你轉過去會看到什麼」。

▲▼騎士右轉遇「逆向BMW」迎面衝來　剩1秒能反應！驚險視角曝光。（圖／爆料公社）

▲騎士右轉遇上逆向BMW，只剩下1秒反應時間。（圖／爆料公社）

許多網友看完紛紛留言，「轉角遇到三寶」、「逆向的根本蓄意」、「通常三寶下車第一句：你騎那麼快幹嘛」、「直接換車，白車全責結案」、「原PO替附近居民懲戒了87白車，不然那種87開法也是早晚撞上另一人」、「白車是要殺人嗎」。

儘管有部分留言質疑原PO車速，但多數網友仍力挺原PO：「一堆老愛檢討受害者的人，在那扯速度快，斑馬線，可憐！沒逆向會造成這次事故嗎？」、「這種擋住視線的轉角，除非停下來再轉，不然再慢轉都肯定被逆向撞，檢討被害人幹嘛」、「說機車騎快的，請提出證據超速違規，否則轎車逆向是客觀事實，逆向就是不對，與機車騎的快慢與否並沒有直接的因果關係」掀起論戰。

 
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