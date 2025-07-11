台灣中南報遭遇強烈風災　日華懇、安倍昭惠同表慰問與支持

▲丹娜絲颱風重創中南部，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠在X上發文聲援台灣，表達慰問之意。（圖／取自安倍昭惠X）



記者陳家祥／台北報導

丹娜絲颱風重創中南部，累積農損逾23.5億元，全國電桿倒斷2454支更創歷史新高。日本「日華議員懇談會」、前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠均於今（11日）發文聲援台灣，表達慰問之意；安倍甚至還問，究竟能為總是熱情好客的台灣做些什麼？並喊話台灣加油。

日華懇會長、眾議員古屋圭司首先向罹難者致哀，並慰問所有受災民眾。他指出，包括香蕉、文旦及各種漁畜產品受到嚴重損失，農民朋友及從業人員多年心血付之一炬，悲痛與不甘之情，令人感同身受。

古屋圭司說，台灣與日本同樣面對天災威脅，長年來患難與共、彼此扶持，面對任何艱難挑戰，雙方始終攜手共度。他期勉近一步強化台日間防災減災技術支援及災後重建合作。衷心祈願災區早日復原，受災民眾儘速恢復安穩生活。

安倍昭惠則在社群平台X上，引述台灣電桿倒斷2454支創歷史新高的台電圖文指出，4號颱風襲擊台灣南部造成廣泛破壞，目前仍尚未完全復電、農作物遭受嚴重損害，對此表示深切哀悼。她甚至還問，究竟能為總是熱情好客的台灣做些什麼？台灣加油。