2勇消救人殉職！薇閣李傳洪致贈慰問金　月供4萬到子女大學畢業

▲薇閣文教公益基金會董事長李傳洪（左3），親自慰問2名殉職勇消遺眷，並致贈30萬元慰問金。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）



記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市直潭分隊的勇消吳恩碩、烏來分隊的張敬謙，8日在新店廣興橋為了營救溺水男子，不幸殉職，兩個家庭頓失經濟支柱。薇閣文教公益基金會董事長李傳洪，今（11日）拜會新北市消防局長陳崇岳，除了提供2勇消家屬各30萬慰問金外，還承諾每月提撥4萬元教育經費，協助吳恩碩2名子女穩定就學，直至完成大學學業。

意外發生在8日傍晚，58歲陳姓男子與友人前往玩SUP時，陳男不明原因漂到廣興橋水域，消防人員獲報趕抵後，其中5人搭乘主艇搜索，未料主艇因水流湍急而翻覆，其中3名勇消被救起時已無呼吸心跳。

37歲吳恩碩送醫搶救後，施打了35針強心針，最終仍在晚間8點01分宣告不治，36歲張敬謙雖以葉克膜搶命，曾一度恢復生命跡象，仍在隔天中午因缺氧性腦病變宣告不治。34歲義消曹雙全則是仍在搶救當中。

▲殉職消防員37歲吳恩碩（左）、36歲張敬謙（右）。（組圖／翻攝當事人臉書、民眾提供）

愛心不落人後的李董事長，長年關懷基層警消人員，過往亦曾長期認助多位因公殉職人員的遺眷子女，持續提供教育資源，展現企業家「取之於社會、用之於社會」的精神。李董事長此番義舉，不僅為勇消遺眷帶來實質支持與心靈慰藉，更為本局所有同仁帶來深刻鼓舞，強化第一線同仁執勤士氣與社會榮譽感。

新北市政府消防局長陳崇岳代表消防同仁，向李傳洪董事長及薇閣文教公益基金會致上最深的感謝與敬意。董事長以實際行動溫暖勇消遺眷的心，更彰顯社會對消防工作的理解與支持。這份義行不僅撫慰了殉職同仁家屬的哀痛，也成為全體消防弟兄姊妹堅守崗位、無畏前行的重要力量。新北市消防局強調，將秉持初心，持續守護市民生命財產安全，不負社會所託。