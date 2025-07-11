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海灘挖1.5公尺沙坑！　17歲少年鑽到一半「瞬間活埋」悶死自己

▲▼沙灘,海邊。（示意圖／CFP）

▲ 里卡多在沙灘上挖洞，竟將自己活活悶死。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利17歲少年里卡多（Riccardo B.）到海邊遊玩，在沙灘上挖出一條隧道，試圖從一邊洞口鑽入再從另一邊鑽出，未料隧道中間突然塌陷，大量沙土掩埋整個洞口，導致他窒息而死。

《太陽報》報導，事發於西北部蒙塔爾托迪卡斯特羅（Montalto di Castro）海灘，來自羅馬的里卡多和家人前往度假，在營地附近的沙灘上挖出一個1.5公尺深的洞，未料把自己活活悶死。

起初他和分別為8歲、3歲的弟弟妹妹在一起，後來弟妹離開現場，剩下里卡多一人，不久後在營地小睡的父親醒來，發現兒子消失後開始尋找，弟妹帶父親回到他們分開的地點，他才驚覺兒子被埋。

目擊的泳客描述，「他挖出一條隧道，想從一邊進去，從另一邊出來，但他進去後到達隧道中心時，一切都塌了，洞口完全被覆蓋」，「你什麼都看不到，你可以直接從上面走過去，什麼都不會發現。」

一名當地人補充，里卡多很快就被吞噬，沒有發出任何聲音或尖叫，「當沙子塌陷逼近你時，重量非常驚人，連一點氧氣都透不進來，而且因為容易再次塌陷，要把人救出來並不容易。幾分鐘後，人就會因窒息而死亡。」

儘管家屬與救生員合力搶救，警方與空中救援也迅速趕抵現場協助挖掘，但他最終仍回天乏術，當場被宣告死亡。這起事件震驚當地社區，當局宣布全面停辦11日所有公共活動，以示哀悼。

蒙塔爾托市長索夏雷利（Emanuela Socciarelli）對此表示，「這是場令人震驚的悲劇，難以想像一名年輕人竟以這種方式失去生命」，市府也發表聲明向死者家屬致哀。

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