連環詐！騙光再誘房貸1200萬「只給幾十萬」　14人被剝破億元

▲士林地檢署偵辦一起重大不動產詐貸詐欺案，起訴10人。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署民生組檢察官王惟星破獲一起「詐騙升級版」案，檢警發現，貸款掮客與詐團聯手合搞雙重收割，被害人先被假檢警、假投資騙到身無分文，再被誘導辦房貸、預扣高達三成手續費，等於砍一刀還不夠、再剝一層皮。檢方調查後，今（11）依加重詐欺、重利、洗錢等罪起訴邱姓男子等10人，全案已有14人受害，損失逾億元。

這起「雙重詐騙」案件，由王惟星檢察官指揮北市警北投分局、刑事局第四大隊、桃園市刑大與新北市汐止分局聯手偵辦，查出主嫌包括永盛行銷與伯樂公司實際或名義負責人邱男、吳男與鄧男，還有負責金流安排的劉姓金主掮客、柯姓與項姓房仲從業人員，以及負責交款的魏、陳、曾等車手，這些人聯手詐騙且分工細密。

檢警追出，14名被害人多半已被詐團「第一刀」騙到資金見底，陷入急需用錢的窘境時，剛好就有掮客出面「協助融資」，誘導其辦理房屋貸款，並從中預扣6%至30%不等的高額手續費與利息。有名婦人明明貸款1,200萬，實拿卻僅數十萬元，剩餘金額全數遭車手提領交付詐團，甚至假冒地檢署發出「公證收據」，還出示偽造的澎湖地檢署檢察長周士榆名片製作假收據，誤導被害人信以為真。

檢警查出，車手還曾在超商樓梯間、捷運站出口、橋下隱蔽處進行「現金交付」與收水，企圖躲避追查與切割金流，顯示這些行為「包裝成官方程序的詐騙」，極具欺騙性與社會危害性。。

檢方根據各被告涉案程度區分求刑，認定鄧人豪、邱健閤、吳權洲、劉姓男子等人身為資深掮客與業者，不僅未合法經營，反與詐團合作加重被害人損失，還涉嫌偽造文書、行使偽造公文書與洗錢，除依法對10人提起公訴，並聲請法院宣告沒收犯罪所得或追徵價額，查扣中的2張支票面額達500萬元。

士林地檢署強調，詐團詐術日新月異，利用司法名義與貸款制度漏洞再度傷害無助民眾，呼籲社會提高警覺，不要輕信LINE陌生訊息、投資群組或以司法機關名義聯繫的貸款話術，如有疑慮應立即撥打165反詐騙專線查證。