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社會 社會焦點 保障人權

目睹妻和他走出賓館　夫逼問「多久了？」聽完怒告討100萬

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人夫控訴，妻子小花（化名）與男子阿哲（化名）發生婚外情，他親眼目睹兩人一同從賓館走出，這才知道他們已經交往長達8個月。雖然阿哲辯稱，當時人夫上前質問「多久了」，他回答6個月，而非8個月，意思也只是指和小花較為親近熟識的時間，兩人並無踰矩，但他的說詞沒有被法官採信，日前仍被判處應賠償人夫50萬元。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲人夫目睹妻子小花和男子阿哲一同走出賓館。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿哲明知小花已婚，仍與小花發展出親密的男女交往關係，兩人在去年11月間前往某賓館共同留宿，離開時被他當場撞見，阿哲坦承和小花「互為姦淫長達8月」，小花事後也有傳訊息道歉，但他自認權益受到侵犯，憤而決定對阿哲提告求償100萬元。

阿哲則辯稱，他因工作關係認識小花，事發當天是去參加朋友喜宴，小花因為與人夫吵架，加上身體不適，兩人才會前往賓館休息，期間並無發生任何踰矩行為；此外，他和小花要離開賓館時，人夫竟夥同另外一人對他施暴，他深感害怕，才會在人夫逼問「多久了」的時候，回答6個月，但這是指他和小花比較親近熟識的時間。

不過，法官認為，就算小花真的身體不適，可提供暫時休息的公開場所那麼多，他們卻選擇具有私密性的賓館，若非小花和阿哲關係親密，阿哲應當不可能在明知女方已婚的情形下，仍同意前往賓館房間共處。

最終，法官沒有採信阿哲的說詞，考量到他與人夫的身分、地位、經濟收入等因素後，判他應賠償人夫50萬元較為適當，全案仍可上訴。

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