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快訊／一審主任檢察官36人推薦名單曝　林俊言「一原因」卡位成功

▲▼台北地檢署檢察官林俊言。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢署檢察官林俊言擠入一審主任檢察官推薦名單。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

法務部今年開出24個一審主任檢察官缺額，檢審會今（10）日由9位票選委員從66位人選中，依1.5倍原則推薦36人進入審議程序，將由部長鄭銘謙圈選。北檢原票選排名前段的「明星檢」李姓檢察官因爆出網路交友發言不當風波，主動放棄推薦資格，意外讓原列第6、曾因起訴柯文哲遭攻擊的林俊言成功遞補順利擠入推薦名單。

根據《各級檢察署及其檢察分署檢察官及主任檢察官遴選要點》第3點規定，各地檢署必須先行辦理檢察官票選，再由該署檢察長報部彙整，全國共計66人取得推薦資格。不過，北檢與彰檢各有1人於遴選前夕主動放棄，實際參與遴選人數為64人，因今年缺額共有24位，故推薦1.5倍人選即36位至檢審會審議討論，再交由部長鄭銘謙進行圈選。

台北地檢署內部票選前五名依序為唐仲慶、朱家蓉、鄭少玨、李頲翰、黃惠欣，原被視為穩上「安全名單」。不過「明星檢」李頲翰近日因遭檢舉網路交友發言不當，選擇主動退選，意外讓原僅列第6、偵辦京華城案的林俊言成功遞補，順利擠入全國推薦36人名單，成為此次遴選的黑馬。

林俊言是「京華城容積變更案」起訴台北市前市長柯文哲的主責檢察官，辦案風格因政治敏感一度引發討論，曾遭民眾黨立委黃國昌點名批評。儘管風波不斷，他仍堅持投入遴選，表現不俗，未來能否獲鄭銘謙圈選、成功升任主任檢察官，備受各界矚目。

本次入選名單以台北與台中地檢署各有6人最多，其次為士林、新北與高雄地檢署。36人橫跨全國22個地檢署，期別分布從第44期至第54期，反映出法務部在推薦上兼顧資歷與實績。

法務部預定於7月25日檢審會中公布最終圈選結果，正式確認新任一審主任檢察官名單。

地檢署 姓名 期別
士林地檢署 林思吟 49
台北地檢署 唐仲慶 51
朱家蓉 50
鄭少珏 46
黃惠欣 49
林俊言 46
劉韋宏 51
新北地檢署 陳錦宗 49
黃筱文 50
陳柏文 51
黃佳彥 51
桃園地檢署 張家維 52
陳書郁 53
新竹地檢署 葉子誠 52
台中地檢署 吳昇峰 49
張富鈞 46
謝怡如 47
張時嘉 49
何建寬 44
張凱傑 47
南投地檢署 黃慧倫 49
苗栗地檢署 楊岳都 52
彰化地檢署 陳鼎文 47
王元郁 46
嘉義地檢署 江炳勳 52
台南地檢署 彭盛智 49
林怡君 49
胡晟榮 47
徐書翰 53
高雄地檢署 李侑姿 47
任亭 48
吳韶芹 49
許怡萍 45
橋頭地檢署 楊翊妘 54
周韋志 52
屏東地檢署 賴帝安 53
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