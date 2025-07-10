快訊／一審主任檢察官36人推薦名單曝　林俊言「一原因」卡位成功

▲台北地檢署檢察官林俊言擠入一審主任檢察官推薦名單。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

法務部今年開出24個一審主任檢察官缺額，檢審會今（10）日由9位票選委員從66位人選中，依1.5倍原則推薦36人進入審議程序，將由部長鄭銘謙圈選。北檢原票選排名前段的「明星檢」李姓檢察官因爆出網路交友發言不當風波，主動放棄推薦資格，意外讓原列第6、曾因起訴柯文哲遭攻擊的林俊言成功遞補順利擠入推薦名單。

根據《各級檢察署及其檢察分署檢察官及主任檢察官遴選要點》第3點規定，各地檢署必須先行辦理檢察官票選，再由該署檢察長報部彙整，全國共計66人取得推薦資格。不過，北檢與彰檢各有1人於遴選前夕主動放棄，實際參與遴選人數為64人，因今年缺額共有24位，故推薦1.5倍人選即36位至檢審會審議討論，再交由部長鄭銘謙進行圈選。

台北地檢署內部票選前五名依序為唐仲慶、朱家蓉、鄭少玨、李頲翰、黃惠欣，原被視為穩上「安全名單」。不過「明星檢」李頲翰近日因遭檢舉網路交友發言不當，選擇主動退選，意外讓原僅列第6、偵辦京華城案的林俊言成功遞補，順利擠入全國推薦36人名單，成為此次遴選的黑馬。

林俊言是「京華城容積變更案」起訴台北市前市長柯文哲的主責檢察官，辦案風格因政治敏感一度引發討論，曾遭民眾黨立委黃國昌點名批評。儘管風波不斷，他仍堅持投入遴選，表現不俗，未來能否獲鄭銘謙圈選、成功升任主任檢察官，備受各界矚目。

本次入選名單以台北與台中地檢署各有6人最多，其次為士林、新北與高雄地檢署。36人橫跨全國22個地檢署，期別分布從第44期至第54期，反映出法務部在推薦上兼顧資歷與實績。

法務部預定於7月25日檢審會中公布最終圈選結果，正式確認新任一審主任檢察官名單。