明天雨區由南往中部擴大　下周又有熱帶擾動發展

▲明天雨區將由南往中部擴展，要留意局部大雨、豪雨或短延時強降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

低壓帶及西南風影響，明天雨區將由南往中部擴展，要留意局部大雨、豪雨或短延時強降雨，整個西半部不定時都有短暫陣雨或雷雨。明天晚間起太平洋高壓勢力增強，降雨趨緩，周末各地多雲到晴。下周後半期菲律賓東方海面又有熱帶擾動，發展趨勢仍待觀察。

中央氣象署預報員林定宜表示，今晚到明天上午低壓帶及西南風持續影響，今晚降雨主要在南部地區，明天清晨由南部往中部、金門、馬祖及澎湖擴展，雨勢不會像今天這麼大，但中南部、澎湖、金門及馬祖仍有局部大雨、豪雨或短延時強降雨，西半部不定時有短暫陣雨或雷雨，宜蘭及花蓮則要留意午後局部短暫雷陣雨。

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林定宜表示，明天太平洋高壓勢力增強，環境由西南風轉為南風，隨著低壓帶北移，低層水氣傳送區移往台灣海峽，明晚起水氣減少，各地降雨緩和。溫度方面，明天受降雨影響，各地高溫約30至31度。

▲明天上午8時至晚間8時定量降水預報。（圖／氣象署）



他指出，周六、下周日太平洋高壓勢力較強，水氣減少，溫度回升，各地多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有短暫雷陣雨，清晨至上午海陸風輻合，南部有局部短暫陣雨，另外，下周日環境為西南風，東南部有焚風發生機率。

林定宜表示，下周一、周二水氣增多，西半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。下周三中南部不定時有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。周四南部及東南部不定時有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。

林定宜也說，未來一周沒有明顯熱帶系統，但下周後半期菲律賓東方海面又有熱帶擾動，目前發展趨勢、位置都還有很大不確定性，需再觀察。