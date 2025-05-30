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端午新食尚！少油、低負擔新選擇　花蓮慈院「蔬喜蛋糕」上桌

▲▼營養師蘇真瑩表示，蔬喜蛋糕以壽司為靈感，結合端午節慶意涵與健康飲食原則，清涼的口感提供一種少油、低負擔的新選擇。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼營養師蘇真瑩表示，蔬喜蛋糕以壽司為靈感，結合端午節慶意涵與健康飲食原則，清涼的口感提供一種少油、低負擔的新選擇。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

端午節將至，北部粽、南部粽哪個好吃的話題再度引發熱議。但除了傳統粽子外，有沒有其他既應景又健康的米食選擇？花蓮慈濟醫院營養科特別在端午節前夕，推出一道創意米食料理「蔬喜蛋糕」，花蓮慈院營養師蘇真瑩表示，蔬喜蛋糕以壽司為靈感，結合端午節慶意涵與健康飲食原則，清涼的口感也正好應對炎炎夏日，為大家提供一種少油、低負擔的新選擇。

▲▼營養師蘇真瑩表示，蔬喜蛋糕以壽司為靈感，結合端午節慶意涵與健康飲食原則，清涼的口感提供一種少油、低負擔的新選擇。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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蘇真瑩營養師表示，許多人一想到端午節，腦海中浮現的就是吃粽子的印象，但粽子因為食材多樣，口味偏重、油脂含量高，對體重及腸胃功能都是一大考驗。這時候趁著節慶，試著動手做一道不一樣的米食料理，既保有傳統節日以米為主食的精神，又能符合現代人講求健康與清爽的飲食需求。

▲▼營養師蘇真瑩表示，蔬喜蛋糕以壽司為靈感，結合端午節慶意涵與健康飲食原則，清涼的口感提供一種少油、低負擔的新選擇。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

蔬喜蛋糕主要使用糙米飯與白米飯作為基底，加入毛豆仁、雞蛋、海帶芽、紫心地瓜與綜合堅果，全穀雜糧與原型蔬食，兼顧營養與口感。

「蔬喜蛋糕」的名稱靈感來自日文「すし（sushi）」的發音，並融合「蔬食」與「喜悅」的意涵。蘇營養師說：「五月是充滿感恩的月份，不僅有母親節、佛誕日，也有端午節。這段期間，我們感念佛恩、父母恩與眾生恩，在節慶中透過飲食表達感恩之情，不一定要用傳統蛋糕或高熱量粽子來慶祝，一道營養均衡、色香味俱全的米食，也能為節日增添喜悅與儀式感。」

蔬喜蛋糕主要使用糙米飯與白米飯作為基底，加入毛豆仁、雞蛋、海帶芽、紫心地瓜與綜合堅果，再依照個人喜好選用少許調味鹽提味。食材選擇原則為全穀雜糧與原型態蔬食，兼顧營養與口感。糙米與毛豆提供豐富的膳食纖維與植物性蛋白質，而紫心地瓜與海帶芽則增加色彩與植化素含量，使整道料理既美觀又富含健康元素。

▲▼營養師蘇真瑩表示，蔬喜蛋糕以壽司為靈感，結合端午節慶意涵與健康飲食原則，清涼的口感提供一種少油、低負擔的新選擇。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼營養師蘇真瑩開設DIY教學，邀請有興趣的同仁一起動手，做出屬於自己獨一無二的蔬喜蛋糕。

從營養角度來看，蔬喜蛋糕是道兼顧美味與健康的創意料理。以1人份計算，其營養成分包括：熱量579大卡、蛋白質25克、脂肪15克、碳水化合物80克、膳食纖維9克。豐富的蛋白質與纖維不僅有助於增強飽足感，也能穩定血糖與促進腸道蠕動，是符合現代健康飲食趨勢的優質選擇。

▲▼營養師蘇真瑩表示，蔬喜蛋糕以壽司為靈感，結合端午節慶意涵與健康飲食原則，清涼的口感提供一種少油、低負擔的新選擇。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

蘇真瑩營養師強調，現代人常因忙碌而偏好葷食，攝取大量動物性蛋白質，但其實植物性蛋白質也能提供人體所需能量。像毛豆與黃豆製品，就是優質蛋白的來源，搭配不同種類的食材，可以達到胺基酸的互補效果。而對於蛋奶素或蛋素食者而言，每日食用一顆全蛋，不僅能補充蛋白質，還能攝取維生素B12與鐵質等必需礦物質。

▲▼營養師蘇真瑩表示，蔬喜蛋糕以壽司為靈感，結合端午節慶意涵與健康飲食原則，清涼的口感提供一種少油、低負擔的新選擇。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「一餐均衡的蔬食料理，不僅能滿足蛋白質需求，更能攝取多種纖維與植化素，幫助腸道健康、促進消化。」蘇營養師建議，蔬喜蛋糕不僅是創新的節慶飲食，更傳達出一種對健康生活的尊重與對自然食材的珍惜，在節慶中嘗試以蔬食代替一餐肉食，可以減輕腸胃負擔，也有助於身體清爽與心情輕盈。

蔬喜蛋糕食譜（一人份）：
材料
糙米飯 80g
白米飯 80g
毛豆仁50g
雞蛋1個
海帶芽10g
紫心地瓜40g
腰果10顆
紫蘇調味粉 少許
調味鹽 少許
--
營養分析:
熱量579卡
蛋白質25克
脂肪15克
碳水化合物80克
---
食材前處理步驟:
1. 糙米洗淨浸泡2小時煮熟
2. 白米洗淨煮熟
3. 新鮮或冷豆毛豆仁用大量滾水燙熟約1~3分鐘
4. 海帶芽用滾水燙軟約1~3分鐘
5. 調味料鹽與香菇粉充分調勻毛豆及海帶苗冰存2~4小時入味
6. 紫心地瓜洗淨削皮入鍋蒸熟或水煮至熟
7. 腰果低溫130度烤熟或與地瓜充分蒸軟
8. 糙米飯及白飯分別攪拌紫蘇調味粉或少量醋
9. 質地軟化使用處理機攪打泥狀綠色/紫色夾心(1.毛豆+腰果  2.紫薯+腰果)
 
擺盤作法:日本壽司師傅講究工藝精神，與製作蛋糕華麗外型一樣需要用心擺放，最外層依個人喜好，用蛋皮絲、海帶芽包覆或搭配小黃瓜雕花，搭配哇沙米提味即可完成!
A: 押壽司方式~
透明飯碗鋪保鮮膜分層裝入食材組裝完成後倒出盛盤
B:咖啡杯蛋糕造型方式~
戴衛生手套抹少量油用標準咖啡杯分層擺放夾心內餡裝入食材完成後倒出盛盤
 

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