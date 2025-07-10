「刑案加油費」幫妻小慶生爽玩台東　台中2線2貪污所長6罪起訴

▲台中前沙鹿分駐所所長涉嫌詐領警友站8萬多元，遭檢方起訴。（圖／資料照片）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

前沙鹿分駐所所長、現職市警局交通警察大隊的2線2林姓警務員，涉嫌多次利用職務之便詐領警友站經費，包括以整修宿舍、廁所、買便當消夜等名義向警友站請款核銷，甚至帶家人去台東玩、喝喜酒禮金等也照請款不誤，總計詐得8萬4385元，檢方依6個貪汙罪嫌起訴林男。

交通警察大隊表示，收到林員起訴書後，立即依警察人員人事條例第29條規定報請市警局予以林員停職處分，並追究相關人員行政責任。

起訴書指出，林男自民國109年6月到111年7月4日擔任清水分局沙鹿分駐所所長，負責所內業務及經費運用。然而，林男卻利用職務之便，多次虛偽申報警友站經費核銷，將公款挪為私人用途。

起訴書提到，林男在111年2月以職務宿舍水電修繕名義，要求廠商開立假名收據向警友站申請核銷，詐得5萬6225元。此外，3月他假借廁所維修、幫辦案同事買排骨便當、永和豆漿等消夜，分別詐領1萬5000元及4400元。

此外，同樣在3月份，林男受邀參加沙鹿區農會陳姓總幹事女兒婚宴，該場主人家並無收禮金，但林依舊向警友站請款6000元。更誇張的是，林男幫妻小慶生、去台東遊玩，也用「補助偵辦刑案加油費用」名義，向警友站請款，分別詐領1298元、1462元。

林男在訊問時都否認指控，指修繕廁所係因有同仁反映糞管有問題；當天婚禮現場很多人，之後不知道發生甚麼事等，以及：加油前參加喜宴、喪事、拜訪警友會、偵辦刑案等，處理公事將自己的私車油料用完，所以才去加油，可以請領費用等語。

但檢方比對警友站長、多名員警以及農會總幹事，還有維修包商說法後不採信林男辯詞，依6個貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌起訴林男。