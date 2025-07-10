首奪冠！花蓮北昌國小勇奪高球團體組冠軍　鄉長貼紅榜

▲▼北昌國小勇奪國小高爾夫錦標賽團體組冠軍，鄉長親赴花蓮高爾夫球場貼紅榜並致贈獎勵品。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉近日傳來捷報，北昌國小六年級學子劉晴晴與陳怡穎參加114年全國小學高爾夫球錦標賽，勇奪「女子團體組冠軍」，陳柏儒也榮獲男子個人「高年級組第三名」，創下該校高球校隊自111年9月成軍以來首度奪得全國冠軍的佳績。

鄉長游淑貞得知喜訊後，特別偕同主秘周澤生前往花蓮高爾夫球場張貼紅榜、頒贈獎勵，親自祝賀學生們的優異表現，鼓勵再接再厲、精進球技，藉由賽事磨練自我、邁向更高國際競賽舞台。

游淑貞親自為劉晴晴與陳怡穎頒發獎勵品，並與師生合影留念，現場氣氛溫馨熱烈。她讚賞學生在非主流運動項目中展現毅力與穩定性，特別提及劉晴晴與陳怡穎在比賽中第一天雖然落後，但不氣餒的勇氣奠定第二天逆轉勝出，以兩桿之差「奪冠」實力，展現處變不驚的應戰作為。

北昌國小高球隊由曾任職業選手的宜蘭陳溪水資深教練指導，他每週往返宜花兩地親自授課，投入心力專業傳授。此次比賽結果令人振奮，他特別強調，孩子們雖然成績不是最頂尖，但那份堅持到底、不輕言放棄的精神，才是最值得肯定的價值。

校長陳俊雄則表示，三位校隊學生的表現令人欣喜，全校師生倍感榮耀。他感謝教練陳溪水、助教黃智鴻，以及所有支持校隊的家長、花蓮高爾夫球場副總經理林高鋒等幕後推手，讓孩子們在畢業前留下珍貴的回憶，也立下學校體育發展的重要里程碑。

兩位獲獎同學也開心表示：「謝謝鄉長阿姨的關心與鼓勵，我們會繼續努力！」這份榮耀不僅僅屬於個人努力成果，更是花蓮縣體育教育成果的最佳見證。

