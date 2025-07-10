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日本超狂避難包有手持廁所！　專家建議5大必備營養品

內政部近來針對防災動作頻頻，7月初內政部長劉世芳跟行政院長卓榮泰出席防空避難體驗特展。（圖／黃鵬杰攝）

▲內政部近來針對防災動作頻頻，7月初內政部長劉世芳跟行政院長卓榮泰出席防空避難體驗特展。（圖／黃鵬杰攝）

圖文／CTWANT

日本防災包超狂！竟然還有「手持廁所」，可將尿液凝結成果凍狀，就算逃難也能維持乾淨。專家告訴CTWANT，台灣的防災雖比不上日本，但一定要先準備好避難包，災難來時可以一拿就逃生，至少能提高生存率，而必備的營養品則包括高熱量且保存期限長的主食、蛋白質、電解質補充品、果乾麥片、耐保存飲品。

避難包成為熱門話題，內政部甚至在6月底為此召開記者會，也公開建議的避難包清單，可下載「消防一點通」的APP取得資訊，有1天的量，也有2~3天的清單。內政部長劉世芳表示，重要物資的盤點和配售，初步先以台糖、台鹽等公營事業配售點為主，未來會逐步擴大至超市超商等貼近人民生活圈的據點，例如米油及口糧等戰略物資。

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劉世芳透露，7/10上午將在台北、台中與台南，同步擇一間全聯福利中心賣場進行防空疏散避難模擬演練，模擬警報發放時員工應變、賣場顧客避難引導、情報傳遞與狀況處置等項目。

根據日本媒體報導，避難包內容物大致可分成3種類型，第一種是危急時刻抓了就逃的避難包，所以裡面只能放入最救命的道具，包括（手機）充電器、手電筒、雨具、急救用品、個人藥品、眼鏡、零錢以及最小限度的食物飲品。

第二種是情況稍微穩定之後，能夠返家或必須長期進入避難所生活時的避難包，除了上述的用品之外，再增加禦寒、更換衣物、梳洗用具、更多份量的水與緊急口糧等。第三種則是戰爭、逃難時使用的避難包，再增加證件、貴重物品等。

正因為沒人能預料災難何時、何地發生，所以日本產生各式防災商品。2017年2月，日本山陰地區受到豪雪侵襲，鳥取縣內超過600台以上的汽車受困在道路上無法動彈，時間長達30小時。有過這樣的例子，就有業者推出了車載式的防災箱，包括有7年保存水、7年保存餅乾、攜帶型廁所（大小便適用，防臭、會讓水分變成果凍狀固定）、手持廁所（小便適用，可將700ml的尿液凝結成果凍狀）等。

臺灣防災產業協會秘書長黃少薇表示，最好的防災包都是客製化的，若不知道從何準備，可以市面上的通用包為基準，再依個人需求擴增。「災難來時，防災包不一定能夠救命，但一定能提高生存機率。」

日本避難包五花八門，甚至還有「手持廁所」，讓你逃難時也能盡量維持乾淨。（圖／翻攝自日本亞馬遜網站）

▲日本避難包五花八門，甚至還有「手持廁所」，讓你逃難時也能盡量維持乾淨。（圖／翻攝自日本亞馬遜網站）

營養師程涵宇告訴CTWANT記者，避難包內一定要有高熱量且保存期限長的主食、蛋白質、電解質補充品、果乾麥片、耐保存飲品。「例如高能量口糧的保存期限可達10~20年，每100公克含450~600大卡，確保身體獲得基本能量。」

另外還有即食糧（如MRE，Meals Ready-to-Eat），這是美軍與災難應變系統常見的一種即開即食、不需冷藏、熱水可加可不加的完整餐食包，包含一份餐點如義大利麵、副食如餅乾、甜點、飲品、加熱包（加入少許水可以自發加熱主餐）。其特色是耐保存、高熱量、完整營養、方便攜帶。

蛋白質可選魚罐頭、肉乾、高蛋白奶粉；電解質補充品如發泡錠可補充流失的鈉、鉀、鎂等，防止脫水。耐保存飲品除了水之外，也可選擇保久乳。

程涵宇也幫全家準備了一個避難包，食物方面有水、水果罐頭、魚罐頭、燕麥、肉鬆罐頭、保久乳、燉豆罐頭、營養口糧，其他還有藥品、衣物、剪刀、繩子、收音機、乾電池、手搖式手電筒。「食物方面就是盡量放，以老公背得動為主。」程涵宇笑說。

內政部則有四大提醒，第一，每半年定期檢查、更新避難包，並於避難包上註明更新日期，確保物品未損壞、遺漏，或已屆使用期限。第二，將緊急避難包放在家中或工作場所門口處，以便能在災難來臨時一拿就走。第三，逃生避難三項原則為穿鞋、戴上安全帽、攜帶緊急避難包。第四，在既有基礎上再依照家中成員的需求，準備適當用品。

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